James Rodríguez se pone a punto para su pronto debut en el Sao Paulo, su nuevo equipo, y todo apunta a que su estreno será este domingo en la visita al Flamengo, en el mítico estadio Maracaná.

¿Juega James?

El técnico de Sao Paulo, Dorival Júnior, habló tras la victoria sobre San Lorenzo, este jueves, en la Copa Sudamericana, y dijo que es posible que James tenga algunos minutos en la cancha de Río de Janeiro.

"James ha ido evolucionando, un proceso un poco más lento, lo que no quiere decir que no vaya a tener tiempo el domingo. Unos minutos, quién sabe. Hablemos, día a día, para reducir ese tiempo de readaptación para él", dijo el jueves el DT.



El entrenador tiene en cuenta que James lleva 4 meses sin jugar un partido oficial y por eso será prudente con el jugador.



James empezaría el partido en el banquillo en espera de que el entrenador se decida a mandarlo a la cancha a tener sus primeros minutos con su nueva camiseta.



James no jugó el jueves en la Sudamericana debido a que no estaba inscrito en esa fase, pero ya que el equipo avanzó, el colombiano podrá tener actuación en el torneo internacional.



São Paulo es noveno en el Campeonato Brasileño, con 26 puntos.



