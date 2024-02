James Rodríguez: DT de Sao Paulo habla de 'lesión crónica', lo afecta psicológicamente

James Rodríguez entró nuevamente en un cono de sombras por causa de sus problemas físicos. No juega desde el pasado 26 de noviembre, cuando estuvo 70 minutos en la cancha en el empate sin goles entre Sao Paulo y Cuiabá.

El colombiano se perdió el remate del Campeonato Brasileño, no ha jugado en las primeras cuatro jornadas del Paulista y tampoco estuvo este domingo en la Supercopa de Brasil, en la que Sao Paulo se coronó campeón tras vencer a Palmeiras en lanzamientos desde el punto penalti.

Los rumores de salida de James siguen creciendo y, según versiones de prensa, el futbolsita se negó a viajar a Belo Horizonte, donde el domingo se jugó el partido contra Palmeiras, a pesar de que todo el plantel lo hizo, incluyendo los jugadores lesionados.

La versión del técnico de Sao Paulo, Thiago Carpini

El nuevo DT de Sao Paulo, Thiago Carpini, se refirió a lo sucedido con James y explicó que no se trata de un acto de rebeldía del jugador.



“Con cada secuencia, viene con problemas crónicos en el tendón, la pantorrilla y se pierde 3, 4 días de entrenamiento”, explicó Carpini, en entrevista con TV Bandeirantes. “Creo que esto le ha afectado un poco, en el aspecto anímico y le ha complicado su regreso”, agregó.



“No se sentía muy cómodo estando allí, ni siquiera para acelerar el proceso de recuperación. Entonces respetamos su decisión. La conversación fue muy tranquila, no fue un acto de rebeldía, es un tipo que tiene cero problemas con el club”, insistió el técnico.

Thiago Carpini falando do James Rodriguez.



Carpini reveló que están haciendo un esfuerzo para que James pueda volver rápido, pero que el tema ha sido difícil. “Hemos estado trabajando con él, con el tema psicológico y mental. Hemos tenido dificultades con su retorno. No se siente del todo bien porque él quería acelerar el proceso para jugar con el equipo o al menos entrenar con balón. Entonces ahí es donde se siente intranquilo”, dijo.



Carlos Belmonte, director de fútbol de Sao Paulo, también se refirió a la decisión de James de no viajar a la Supercopa.



“Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho incluso sin jugar”, dijo Belmonte a Globoesporte.



“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, agregó.

🗣️ Carlos Belmonte (Director de fútbol de São Paulo), sobre la decisión de James Rodríguez de no viajar con el plante a la Supercopa do Brasil: “Lo tomamos con total naturalidad. No ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más… pic.twitter.com/AxwunqDZBY — Samuel Vargas (@SVargasOK) February 5, 2024



