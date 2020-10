James genera el malestar de los directivos del Madrid con Zidane

El volante colombiano James Rodríguez tiene eclipsados a los hinchas del Everton y maravillada a toda la Premier League. Su mágica zurda ha conquistado al fútbol inglés y este brillo ha llegado hasta las puertas del Real Madrid, su antiguo club.

Apenas lleva cinco partidos en la Liga Premier, pero sus números ya asombran. En estos encuentros ya ha anotado tres goles y ha dado tres asistencias a sus compañeros, siendo la gran figura de los encuentros.

James Rodríguez James Rodríguez.

Le puede interesar: (No todo es color de rosa: primeras críticas a James Rodríguez).



Todos estos réditos que le ha sacado al colombiano el técnico italiano Carlo Ancelotti ha hecho que Everton sonría y sueñe con lograr una campaña histórica, en la que le puedan pelear a los grandes equipos de la Premier.



Todo esto ha generado un mal ambiente dentro de la interna del Real Madrid, porque los directivos del equipo español estarían molesto con el técnico francés Zinedine Zidane, quien no le dio oportunidad al colombiano lo que provocó su salida.



También lea: (La historia de la Superliga europea que quiere tumbar a la Champions).



"Tal ha sido la irrupción de James, que en el seno del Real Madrid hay directivos que están mostrando su contrariedad por la gestión que Zidane haya podido hacer de su caso", aseguró el diario español As en una publicación.



La publicación añade que la directiva le cuestiona que Zidane "no supo sacar el mejor partido del colombiano" y eso hizo que se fuera al fútbol inglés para tener más oportunidades jugar e incrementar su nivel.



DEPORTES

Más de deportes

Etapa y liderato para Roglic en España, Chaves es cuarto.



Otra vez: Gaviria dio positivo para covid-19 y quedó fuera del Giro.

.

Hija de técnico, desatada contra la prensa tras la renuncia de su papá.