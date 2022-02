James Rodríguez vive momentos de claroscuros en Catar. En los últimos tres partidos ha marcado dos goles, pero su equipo, el Al Rayyan, no levanta cabeza y está cerca de las posiciones de descenso.



La semana pasada, en una transmisión en su canal de Twitch, el '10' colombiano aseguró que piensa irse del fútbol árabe. Esta semana, la prensa turca reveló que su agente Jorge Mendes está teniendo contactos con personas del Galatasaray para llevarlo al viejo equipo de Falcao.



Ahora, en una nueva charla con sus seguidores en la red de 'streaming', el cucuteño tocó un tema en el que no todos los futbolistas quieren pensar: el retiro.

El retiro de James Rodríguez

James Rodríguez tiene treinta años y ya está pensando en cómo será su despedida del fútbol. Y, según comentó el futbolista, la fecha para retirarse estaría mas cerca de lo que muchos piensan.

"Yo creo que tú tienes que dejar el fútbol y no que el fútbol te deje a ti", les dijo a sus seguidores en un primer momento.



Luego, reflexionando sobre la edad, afirmó: "A los 35 o 36 años es una buena edad para retirarse".



A la pregunta de qué le gustaría hacer después de colgar los guayos, Rodríguez aseguró que le encantaría seguir vinculado al fútbol.



"Me gustaría ser presidente o entrenador de algún club", contestó el '10'.



"Quiero aportarle al fútbol colombiano", añadió.



James Rodríguez vuelve a actividad el próximo martes con el Al Rayyan, a las 8:50 a.m., hora colombiana, contra el Qatar SC.



DEPORTES