James acaba la polémica: 'No tengo nada contra el cuerpo técnico'

James Rodríguez se pronunció después de la convocatoria de Reinaldo Rueda para la triple fecha de eliminatoria de septiembre, matizando los roces y aclarando que "no tienen nada contra mí, ni yo contra ellos".



El futbolista del Everton, que entrena con el club desde el lunes, aprovechó su canal de Twitch para despejar las dudas en cuanto a su proceso con la Selección, donde "sacó lo que sentía".



Hay gente que me dice cosas, yo también escucho cosas. Quería dejar claras estas cosas, espero que informen bien y nada más. FACEBOOK

Su actividad en Twitch. "Para la gente que está viendo, quiero que no vean esto como algo que va a crear polémica o controversia. Que lo vean como un espacio para compartir con todos, que me vean como alguien que quiere compartir tiempo libre con ustedes. Voy a seguir en Twitch, ahora menos que estoy entrenando, pero quiero que lo vean como un tiempo para compartir con ustedes".

Yerry Mina y James Rodríguez Foto: Twitch @Jamesr1222

La Selección. "Quiero darles una buena energía a los convocados y al cuerpo técnico. No tienen nada contra mí, ni yo contra ellos. Espero que puedan conseguir los nueve puntos para ir al Mundial. Desde lejos les mando buena energía para que hagan 3 partidos buenos para que Colombia gane. No pasa nada con nadie, no tengo nada en contra de nadie. Soy fan de la selección Colombia, superhincha".



Sus seguidores. "Valoro mucho a los que me ponen buena energía. A los que no, les deseo lo mejor en sus vidas y en su trabajo. Aquí estamos siempre bien".



