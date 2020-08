James habla de sus autos y cuenta que le quitaron el pase de conducir

James Rodríguez dio este fin de semana declaraciones en una charla con el motivador Daniel Habif, en la que no solo habló de su futuro y de su momento, sino que contó cuáles automóviles tiene en su colección.

"He tenido Porsche, Lamborgini, Bentley... Tengo ahora un Mercedes G500... Tengo otro Mercedes de 630 cvv que es una bomba. No sé qué modelo, pero es una bomba", dijo el futbolista.



(Lea las declaraciones de James sobre su futuro)



"Ahora he dejado de comprar coches porque no puedo conducirlos, no tengo carnet. Me lo han quitado en España por velocidad", confesó James.



James espera que su futuro se resuelve lo antes posible. Mientras tanto, contó que está haciendo cursos para recuperar su tarjeta de conducir.



"Estoy haciendo cursos para recuperar los puntos. Seis horas estoy haciendo como un niño bueno, viendo señales... En España hay como que 14 puntos, y para mí eso no es nada. Haces algo y te quitan tres puntos", aseguró el futbolista.



