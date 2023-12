James Rodríguez se destapa y lanza curiosas respuestas: 'No me gusta ver fútbol'; video

James Rodríguez se encuentra de vacaciones tras un semestre irregular en el Sao Paulo de Brasil, equipo con el que conquistó la Copa nacional de aquel país, pero quedó lejos por disputar el título del Brasileirao.



Puede ser de su interés: Atlético Nacional comienza la barrida: anuncia primeras salidas y llegadas

El cucuteño ha estado en el centro de atención en los últimos días por su posible salida del equipo paulista, algunos medios brasileños especulan con una mala relación entre él y el técnico Dorival Junior, situación que lo dejaría en la rampa de salida.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Efe

A pesar de todo lo que se diga, James está disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos mientras se recupera de una molestia en las pantorrillas, las cuales lo marginaron en los últimos partidos del Sao Paulo.



El capitán de la Selección Colombia aprovechó para pasar a visitar a Jimmy Butler, un jugador de baloncesto estadounidense y amigo del '10' que pertenece a la plantilla de los Miami Heat de la NBA.

Pero por favor, CUANTA CALIDAD en este encuentro: James Rodríguez y Jimmy Butler en la previa de Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers por la #NBAxESPN. pic.twitter.com/iAXcACgvAF — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2023

James revela los deportes que le gusta seguir

En un adelanto de una entrevista con el medio Globo Esporte, James Rodríguez habló de sus gustos personales y lo que le apasiona por fuera de los terrenos de juego. "Soy James Rodríguez y ahora voy a contar 3 cosas que no saben sobre mí...", empezó diciendo.



Lea aquí: Caracol y RCN reciben 'palo' por transmisión del partido de Colombia: ¿qué pasó?



Lo particular fue que reveló cuáles eran los deportes que le llamaban la atención como espectador y dejó de lado el fútbol. De hecho, indicó que no le gusta verlo.



"Me gustan los carros, los amo; antiguos, nuevos, rápidos. La Fórmula 1 me gusta, también. Me gusta todo: Fórmula 1, basquetbol, béisbol, NFL. El fútbol, no me gusta ver", señaló el volante entre risas.

Y agregó en el corto video: "Asisto a muchos juegos de basquetbol, NBA... Me gusta mucho Jimmy Butler, Kevin Durant y James Harden".



Le contamos: Atlético Nacional comienza la barrida: anuncia primeras salidas y llegadas



Entre sus confesiones, dijo que tenía un gusto particular por el café colombiano, teniendo en cuenta que hace algunas semanas lanzó su propia marca llamada 'Dos Molinos'.



"Me gusta mucho el café... El Colombiano tiene muchas más cualidades", dijo el cucuteño.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: AFP

Muchos fanáticos de James Rodríguez quedaron sorprendidos con sus llamativas respuestas en el país en donde el fútbol es el deporte rey.

HAROLD YEPES

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO