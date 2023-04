James Rodríguez sorprendió el pasado jueves al dejar el Olympiacos, de Grecia, cuando su contrato ni siquiera había terminado.

El '10' de la Selección Colombia dejó el Olympiacos después de que el equipo comunicara que había llegado a un acuerdo para que el jugador dejara de manera inmediata la institución. Sin embargo, las versiones de prensa en Europa han enlistado varios choques del cucuteño.



A la espera de nuevas informaciones, el mayor eco alrededor de James en redes tiene que ver con una relación que le apareció con la King's League, el proyecto de fútbol amateur del exjugador Gerard Piqué, exnovio de Shakira.



Y, según dicen desde España, James Rodríguez ya decidió si se aliará o no con Piqué.

¿James se aliará con Piqué?

Facebook Twitter Linkedin

Messi, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez son algunos de los más destacados. Foto: Instagram: @3gerardpique @leomessi @cristiano @jamesrodriguez10

Una vez estallada la bomba de que James quedó como jugador libre, el club 'Los Troncos', de la King's League, le envió un guiño al '10' y le propuso jugar en su equipo.



Luego, el presidente del equipo, el 'streamer' 'Perxitaa', tuvo que emitir una transmisión en la cual aclaró el tema del colombiano.



(Puede leer: Papá de Piqué, al paredón: inesperada reacción tras pregunta por casa de Shakira).



'Perxitaa' aseguró en una transmisión que todo fue en broma, pero al ver el gran interés de algunos por ver a James Rodríguez en la King's League, decidió contactarse con el colombiano- por medio de otro futbolista- y le puso sobre la mesa si en verdad le gustaría jugar esta competencia.



De inmediato, James respondió de manera jocosa y dijo que por ahora no, pero que a sus 38 años le gustaría jugar la King's League, dejando abierta esa posibilidad para el futuro.



"Yo no he hablado con James ni nada, pero le pregunté a un futbolista que lo conoce y me dijo, '¿Quieres que le pregunte?' Y le dije, 'Pregúntale', y luego de un rato me dijo que James le contó que algo ha visto de la King's League y sabe qué es", relató el 'streamer' español.



Luego, reseñó 'Perxitaa': "James Rodríguez le dijo 'ja-ja, qué va, cuando tenga 38 años ya iré pa' allá'".



Así que, de momento, no habría participación del cucuteño, hoy de 31 años, en la King's League de Piqué.

Más noticias

FUTBOLRED