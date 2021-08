James arma otra polémica: no sabe contra quién juega Everton

James Rodríguez volvió a hablar este jueves durante una transmisión en Twitch, y esta vez dejó claro que no sabe cuál será el próximo rival del Everton, desatando una nueva controversia.



(Le puede interesar: ‘No farandulear más, hablar menos’: el mensaje del ‘Tino’ Asprilla a James)

"No sé ni con quién juega Everton, si me pueden decir por favor", dijo James tras ser consultado por uno de los tantos seguidores que veían el streaming.



Pues bien, su club jugará este sábado frente a Leeds por la segunda jornada de la Premier League, pero él no lo sabía o lo olvidó.

(Lea además: El juego Colombia vs. Chile tendrá el 50 por ciento del aforo del estadio)



Los cuestionamientos se abrieron paso con la respuesta del '10'. Hay quienes ponen en duda su compromiso con los 'toffees'.



El jugador colombiano se encuentra aislado en su casa por un tema relacionado con covid-19. Su futuro es incierto, pero hay grandes opciones que salga del club inglés antes del 30 de agosto.





REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de deportes

-Alarma en la Selección: Duván Zapata sería baja para la eliminatoria



-¿Hubo bronca entre Lionel Messi y Ernesto Valverde? La versión del DT



-La dura crítica de la revista Charlie Hebdo al PSG de Messi