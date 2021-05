James Rodríguez no va con la Selección en la eliminatoria

James Rodríguez no estará con la Selección Colombia ni en los partidos contra Perú y Argentina, en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, ni tampoco en la Copa América, que comenzará el 13 de junio.



(Lea también: Reinaldo Rueda ya convocó al reemplazo de James para la Selección)

"En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano", dice el comunicado de la FCF.



(Además: James, sorprendido por su salida de la convocatoria de la Selección)



"El entrenador y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho", agrega.



(Lea también: ¡Tremendo! Egan defiende el liderato del Giro de Italia 2021)

​

La temporada de James con el Everton estuvo marcada por muchos problemas físicos: tuvo que parar en nueve ocasiones por problemas en el soleo o en la rodilla y apenas pudo disputar 23 partidos con su club en la Premier League, en los que anotó seis goles.



Tampoco ha tenido continuidad con la Selección en los últimos dos años. Después de la Copa América de Brasil, en la que fue titular, no volvió a jugar en ese 2019, cuando intentaba volver a ganarse el puesto en el Real Madrid. Regresó para los cuatro primeros partidos de la eliminatoria.



(Además: Así van las clasificaciones en el Giro de Italia, tras la etapa 19)

​

James ha jugado 80 partidos con la Selección y ha marcado 23 goles. Será la primera vez que se pierda la Copa América desde que debutó en la Selección. Estuvo en 2015, 2016 y 2019.



DEPORTES