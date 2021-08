La hora más oscura en la carrera de James Rodríguez

Se cerró el libro de transferencias del mercado europeo de fútbol y James Rodríguez y su el empresario, el poderoso portugués Jorge Mendes, no encontraron un equipo que le permitiera salir del Everton inglés.



(Le puede interesar: Más de 4.600 personas firman petición para que James vuelva a la Selección)

Se especuló con posibles traspasos al Milan italiano, al Newcastle inglés y al Porto portugués, pero, al final, no hubo movimiento, pues ningún equipo asumió el valor de su contrato: 8,3 millones de euros por año.



James Rodríguez llegó el año pasado al Everton por pedido del entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien ya lo había dirigido en su primera etapa en el Real Madrid, en el 2014, justo cuando fue adquirido por 80 millones de euros tras haber sido el goleador del Mundial de Brasil con la Selección Colombia.

James Rodríguez, en un entrenamiento del Everton antes de la Florida Cup. Foto: Twitter: @everton_esp



Ancelotti fue el mismo que lo llevó después, en el 2017, al Bayern Múnich alemán, luego de salir entre polémicas del Real Madrid tras dos relaciones tensas con los entrenadores Rafa Benítez, primero, y luego Zinedine Zidane; y señalamientos de la prensa española de mal comportamiento y distracción del colombiano. Por esa época, James Rodríguez se separó, además, de quien era su esposa, la modelo y empresaria Daniela Ospina, hermana del portero de la Selección Colombia David Ospina.

Tres meses de pesadilla

James Rodríguez lleva tres meses de incertidumbre y nuevas polémicas que lo tienen hoy frente a un futuro incierto.



(Lea además: 'Un jugador como Falcao pesa mucho para estos tres partidos': Santos Borré)



El pasado primero de junio Ancelotti, su ángel de la guarda que también quiso llevarlo en su momento al Napoli italiano, dejó la dirección técnica del Everton y fue nombrado de nuevo como entrenador del Real Madrid.



James, con un año más de un contrato, recibió la peor noticia: tendría como jefe técnico en el Everton, de nuevo, a Rafa Benítez.

James Rodríguez Foto: EFE

Ese salario es la causa principal de que James no haya podido cambiar de equipo: no hay club dispuesto a cubrirlo, más con su largo historial de lesiones y de enfrentamientos con algunos de sus entrenadores.



Benítez, según versiones de prensa inglesa y española, le comunicó a James que no lo tendría en cuenta para la temporada que recién empieza, a pesar de utilizarlo esporádicamente en un par de juegos amistosos de pretemporada.



“Hasta el final de agosto hay mucha especulación, pero hay que trabajar con los jugadores que están. Hasta el 31 de agosto, James Rodríguez seguirá estando en mis planes”, dijo Benítez hace dos semanas. Ese 31 de agosto llegó y James no encontró equipo.

Todas, a una

Para completar, James no pudo entrenar durante dos semanas, pues, se dijo, fue aislado por haber tenido contacto con una persona que dio positivo de covid-19.

En esa primera semana de junio y del relevo técnico en el Everton, cuando James se recuperaba de una de las reiteradas lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera, fue desconvocado de la Selección Colombia que disputaría la reciente Copa América de Brasil, pues el entrenador del equipo nacional, Reinaldo Rueda, consideró que no estaba en plenas condiciones físicas para disputarla, como lo aseguró.



(Lea también: Prográmese: horarios de los juegos de Colombia en la fecha de eliminatoria)



James, de inmediato, respondió con un fuerte comunicado y, luego, con una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, en los que afirmó y reiteró que estaba bien para disputar la Copa América y que se le había “faltado al respeto”.



El último partido oficial disputado por James fue el pasado 16 de mayo: 78 minutos contra el Sheffield.

Cayó en las redes

En estos tres meses, en los que James tuvo vacaciones y celebró su cumpleaños 30, regresó al Everton, a la par en que empezó a entrenar, comenzó una serie de transmisiones por su canal de la red social Twitch, en el que, mientras se divierte con videojuegos, habla y contesta algunas preguntas de sus amigos y fanáticos.



Varios de sus dichos resultaron polémicos y con gran eco en los medios de prensa y la opinión pública: dijo que rifaría una camiseta del equipo en el que estuviera, que en el Real Madrid ya nadie lo quería, no supo cuál sería el próximo rival del Everton y aseguró que no tenía ningún problema con nadie en la Selección Colombia, y que le deseaba mucha suerte al equipo al que tampoco fue llamado para la triple jornada de septiembre de la eliminatoria suramericana del Mundial de Catar.



Ahora, James solo tiene una alternativa: o se queda en el Everton por un año cumpliendo su contrato juegue o no juegue, haga parte de torneos menores o no; o, en un futuro inmediato y frente a ese panorama, buscar nuevos horizontes en las ligas más fuertes de América o Asia, mercados que podrían cubrir su salario.

El futuro de uno de los más famosos futbolistas de Colombia es incierto: James vive la hora más oscura de su carrera deportiva.



DEPORTES

