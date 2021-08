James, a la defensiva: 'Twitch es un ‘hobby’, no es que no trabaje’

Mientras James Rodríguez está aislado por contacto con un positivo para covid-19, aprovechó para defender sus charlas en la plataforma de Twitch.



“Que esté aquí no quiere decir que no haga mi trabajo. Tiempo libre tenemos todos. Yo quiero compartir el mío con ustedes, en Twitch. No quiere decir que no esté entrenando, ni en mi trabajo. Es un hobby. Yo no le presto atención a nada de esto, pero sería bueno que lo tengan claro.”, dijo ayer el colombiano.



Sobre sus videos en esta plataforma, James afirmó que son charlas entre amigos, pues afirmó que son “charlas entre amigos, no soy periodista, ni streamer”, por donde ya pasaron personajes como Yerry Mina. También afirmó que le gustaría conversar allí con Falcao.



El ‘10’ también dio pistas sobre su futuro una vez llegue el retiro. “Estoy estudiando, estoy haciendo un máster en gestión deportiva. ¿Para qué? Para ser gerente o presidente, para gestionar algún equipo cuando acabe el fútbol. Me gusta la gestión. ¿Ser entrenador? Sí, ¿Por qué no? Primero hay que hacer el curso de técnico. Hay que capacitarse muy bien. No basta solo con lo que uno sabe, he hablado con varios entrenadores y es un rol muy diferente a ser jugador”, dijo.



James Rodríguez quedó fuera de la convocatoria del Everton para el arranque de la Premier League, donde su equipo ganó 3-1 al Southampton.



