¿Críticas a James? 'No fue fichado por su aporte defensivo'

Everton vivió unas semanas difíciles. Luego de comenzar de manera victoriosa su camino por la Liga Premier, con cuatro victorias de manera consecutiva, bajo el mando de Carlo Ancelotti y con el aporte de su refuerzo estrella, James Rodríguez, el equipo de Liverpool se fue al piso.

Fueron tres derrotas seguidas que golpearon a la moral de un equipo que tenía mucha ilusión. El liderato del campeonato se fue esfumando y las críticas fueron apareciendo. Uno de los señalados fue James.



Los señalamientos apuntaban al poco aporte en la parte defensiva de James con su equipo. El primero en hacerlo fue Danny Murphy, exjugador del equipo y ahora columnista del prestigioso medio Daily Mail. “Los mejores equipos habrán visto cómo se puede explotar la falta de voluntad del colombiano para retroceder cuando el lateral izquierdo está lanzado hacia adelante", dijo.

A él se sumó el exjugador irlandés Tony Cascarino, quien dio unas contundentes declaraciones en las que criticó la falta de aporte defensivo, en el partido que perdieron 1-3 con Manchester United, de los jugadores ofensivos del Everton, entre ellos James Rodríguez.



"Tenían a Bernard, Gylfi Sigurdsson y James Rodríguez jugando detrás de Dominic Calvert-Lewin, y no creo que uno pueda darse el lujo de tener tres hombres que no trabajen duro a la defensiva y no pellizquen el balón", aseguró Cascarino.



Pero luego del triunfo contra Fulham del pasado domingo, todas estas críticas bajaron un poco y apareció la defensa para James. Michael Ball, exfutbolista inglés que debutó y jugó cinco años con Everton, fue claro al hablar del fichaje del colombiano.



“No fue fichado por sus aportes defensivos, así que Everton debería enfocarse en sacar lo mejor de él en ataque”, comentó Ball.

Además, destacó la forma en la que James se mueve dentro del campo. En especial hizo un análisis de los movimientos hacia el centro durante la victoria del domingo contra Fulham, llevándose los defensores consigo y creando espacios para que Iwobi se apoderara de la banda derecha.



Para Ball, “sus compañeros tiene más tiempo y espacio” para jugar en campo contrario.



