James Rodríguez sorprendió al aparecer en la alineación titular del equipo para el partido de visitante contra el Aris, en la quinta jornada del fútbol de Grecia.

El balance de James

James con su nueva camiseta. Foto: Twitter Olympiacos.

Olympiacos comenzó ganando con anotación de Masoura, al minuto 15 del primer tiempo.



Sin embargo, en la segunda parte, y cuando James ya no estaba en la cancha, el local le dio vuelta al marcador, con goles de Mancini (31 ST) y Palma (34 ST).



James jugó en zona ofensiva, más tirado a la zona derecha del ataque de su equipo y por el centro. Fue dueño de la pelota quieta, pero en general no tuvo mayor participación. Aún se le nota en etapa de acoplamiento con sus nuevos compañeros, que sin embargo intentaron buscarlo ara darle la pelota.



Al minuto 70, cuando su equipo ganaba, el DT decidió hacer modificaciones y el colombiano fue reemplazado. Al instante llegaron los goles del rival.



James no anotó, no tuvo asistencias. Hizo un remate afuera del arco. Tuvo un pase clave y un 88 % de efectividad en sus pases. En total se le contabilizaron 38 toques de pelota.



Terminado el compromiso, Rodríguez apuntó en sus redes sociales: "Inicia una nueva etapa. Contento con el debut, esto apenas comienza. Trabajaremos por las metas del equipo".

Inicia una nueva etapa. Contento con el debut, esto apenas comienza. Trabajaremos por las metas del equipo. 💪🏼⚽️ @olympiacosfc pic.twitter.com/d7Gq2U9nBs — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 18, 2022

