La Selección Colombia de Fútbol de mayores ganó el sábado un partido amistoso, 4-1, contra Guatemala, en el que James Rodríguez fue el centro de atención.

Desde que fue convocado, el ‘10’ ha sido centro de las críticas, pues la mayoría advierte que su llamado no era lo mejor porque su presente futbolístico no es el mejor.



(James Rodríguez manda callar a sus críticos: el gesto en el gol, video)

(Radamel Falcao, en la historia de la Selección Colombia: ¡100 partidos!)



Durante la semana el nombre de James Rodríguez ha sido tendencia. Algunos lo defienden, otros lo atacan, pero respondió en la cancha.

Contundente mensaje



El volante abrió el marcador a los 39 minutos de la primera parte, tanto que desencadenó una serie de errores de los rivales, los que aprovechó Colombia para golearlo.



James Rodríguez tuvo un buen partido, no solamente se hizo presente en el marcador, sino que se sacrificó y dio destellos del jugador que ha sido.



Ahora con el Olympiacos de Grecia, el cucuteño espera recuperar su mejor nivel para aportarlo a su equipo y a la Selección, en un nuevo proceso liderado por el argentino, Néstor Lorenzo.



l gesto en la celebración de su gol lo dice todo, pues mandó a callar a los críticos, a la gente que estuvo en contra de su llamado.



Y en sus redes sociales se pronunció sobre su presente. “Empezamos este nuevo proceso con mucha ilusión”, escribió, acompañado de una fotografía.



