El centrocampista James Rodríguez encaró este viernes a los aficionados que silbaron a la selección colombiana tras caer 0-1 en Barranquilla con Perú en la decimoquinta jornada de las Eliminatorias al Mundial, un resultado que dejó a los cafeteros en el sexto lugar de la tabla

El 10 del conjunto cafetero, que milita en el Al-Rayyan de Catar, pidió con sus gestos a la tribuna que dejara de silbar e increpar a los jugadores.



Le puede interesar: (Selección Colombia: la intimidad del equipo tras la dura derrota con Perú)



Sin embargo, el público hizo caso omiso a su petición e incluso algunas personas le arrojaron cosas, por lo cual el exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich salió más rápido de la cancha y acompañado de miembros del staff de la selección colombiana.



James reaccionó y este sábado subió a sus redes sociales un mensaje positivo.



"Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma🇨🇴", escribió.