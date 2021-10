James, listo para volver a jugar un partido oficial luego de cinco meses

James Rodríguez está listo para jugar su primer partido oficial después de cinco meses exactos y 154 días. Su debut, si todo sale bien, será este domingo, cuando el Al Rayyan visite al Al Duhail en la sexta jornada de la Liga catarí. El partido comenzará a las 12:10 de la tarde, hora de Colombia.

“James tenía un leve problema muscular y no estaba listo para jugar, y ahora está mucho mejor, está entrenando con normalidad. Estoy contento con el trabajo que está haciendo”, dijo el DT Laurent Blanc en rueda de prensa.



(Lea también: Medellín le metió un susto a Nacional, pero el clásico se fue en tablas)

El técnico del Al Rayyan confía en que James juegue

“James trabajó mucho la semana pasada, lo veremos en el partido de Al Duhail, es una buena noticia para él, Rayyan y para mí, porque es un gran jugador. Creo que es una buena noticia para todos los que aman el fútbol”, agregó Blanc.



El colombiano fue presentado el pasado 23 de septiembre con el Al Rayyan. Dijo en ese momento que debía ponerse a punto para poder jugar.



(Además: Polémico empate entre América y Cali en el clásico 294)



“Hace muchos días que no he entrenado, quisiera ponerme un par de días bien y entrenarme bien para poder jugar bien. Si uno no está al 100 %, sea en esta liga o en otra liga, es duro. Quisiera unos días para poderme entrenar bien si el técnico quiere”, dijo entonces.

El último partido oficial de James

El partido más reciente oficial de James fue el 16 de mayo, cuando el Everton perdió 1-2 con el Sheffield United. Luego, jugó tres encuentros de pretemporada con el club inglés, el más reciente, el 7 de agosto, contra Manchester United.



James quedó por fuera de la Copa América de Brasil, pues Reinaldo Rueda dijo entonces que no estaba en buena forma física. Tampoco fue tenido en cuenta en el Everton en los primeros juegos de la Premier League, porque Rafa Benítez, el DT de este club, tuvo la misma consideración.



(En otras noticias: Estalla primer gran problema con Cristiano Ronaldo en Manchester)



La Selección Colombia vuelve a jugar en noviembre y muchos piden el regreso de James al equipo de Rueda. En caso de que pueda tener continuidad, el '10' tendría cuatro partidos de Liga antes de la próxima convocatoria.



Pero además, James podría festejar este miércoles su primer título en Catar. Al Rayyan juega este miércoles la final de la Amir Cup contra el Al Sadd, su gran rival, el equipo que dirige Xavi Hernández.



DEPORTES

Más noticias de Deportes