James Rodríguez vive el que es quizá su momento de mayor distanciamiento con Colombia. Eso quedó demostrado este jueves cuando su nombre apareció en la lista de 26 convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia contra Guatemala y México. Su nombre en la lista desató un vendaval en la prensa y en las redes sociales.

James pasó de ser el héroe de Brasil 2014, el goleador de la zurda de oro que le sacó lágrimas a los aficionados por sus gestas en dicho mundial. Pasó de ser el elogiado y el admirad que llegó al Real Madrid, el de la zurda de oro. Todo eso parece ser un lindo recuerdo. Porque el hoy de James, su situación deportiva, despierta mucho escozor entre los aficionados.

El debate por James

James Rodríguez Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO



Su nombre en la convocatoria sacudió el país deportivo. Lo normal, en otros tiempos, era que James, con toda su trayectoria a cuestas, fuera el eje de las convocatorias, que despertara ilusión. Pero hoy James divide. Y divide mucho.



El futbolista alcanzó a durar seis meses sin jugar con su exequipo, el Al Rayyan, y eso es un antecedente que pesa, que nadie olvida. Recién logró fichar con Olympiacos de Grecia, como un salvavidas en épocas de ahogo.



Lorenzo, contra todo pronóstico, por ese mismo antecedente, lo citó. Argumentó que habló con él, que le vio la disposición de querer estar, de querer aportar. Lorenzo llegó a la rueda de prensa de este jueves con camisa antibalas. Las preguntas de la prensa colombiana apuntaron, con insistencia, a que explicara, una y otra vez, por qué James sí, por qué James y otros no.

"James le ha dado mucho al fútbol colombiano. Hablamos y lo noté con ganas de estar y brindarse de lleno a la Selección . Me convenció. En el inicio de un proceso es importante tener jugadores con ese compromiso y esas ganas. Contento con el cambio porque va a estar feliz", dijo Lorenzo en una de sus respuestas.

Arden las redes y la opinión, todo por James

Pero de inmediato las redes sociales estallaron. A favor y en contra. Hay quienes defienden su convocatoria, por ser James, o por la nostalgia de que es James y toca tenerlo para esta reconstrucción de la Selección que no fue a Catar; pero otros atacaron, y atacaron porque piensan que ese puesto en la convocatoria debería ser para un jugador que sí esté jugando, en plenitud y destacándose.



Por eso fue que muchos apuntaron a comparar a James con Daniel Ruiz, el volante de Millonarios que se destaca en la liga local. Incluso a Lorenzo le hicieron la pregunta directa en la rueda de prensa, ¿por qué James sí y Ruiz no? Y Lorenzo fue concreto y contundente en su respuesta, como para que no haya dudas en su posición: "No podemos comparar a Ruiz con James".

Partido en Barranquilla, Colombia, entre el selecionado nacional y el boliviano por eliminatoria al Mundial Qatar 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo



Pero las criticas no cesan. Líderes de opinión cuestionaron esa decisión. El periodista César Augusto Londoño opinó en sus redes sociales: "Convocar a James Rodriguez a la Selección Colombia hoy, es cómo llevar un carro varado a una clasificación de Fórmula Uno. Néstor Lorenzo premió a los que nos eliminaron del Mundial y su mensaje fue: James aunque no entrene ni juegue, siempre estará. Mal ejemplo y mal comienzo".



Caros Antonio Vélez también estalló. Su mensaje en Twitter fue certero: "La convocatoria de @FCFSeleccionCol muestra el camino,+ de lo mismo! Los que nos eliminaron de Qatar encabezan la lista. Esperaba un “desaguisado” pero la sacó del estadio el DT llamando un jugador inactivo en el último semestre. ¿Qué esperanza tienen los que han hecho méritos y no están?



Iván Mejía Álvarez, sin citar a James, dejó una fuerte posición: "Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. La selección me pareció terrible. Parece una nómina de Rueda".

James, en las redes

POR QUE NO RRSPETAR LA DECISIÓN DEL NUEVO TÉCNICO.

DEBERIAN CAPACITARSE Y POSTULAR SUS NOMBRES,@jamesdrodriguez YA TIENE EQUIPO,EL PARRIDO ES DE PREPARACIÓN Y APORTA EXPERIENCIA AL GRUPO.

NO AL VENENO CONTRA @jamesdrodriguez — vend o1cali (@Vendo01Cali) September 16, 2022

El nuevo técnico de @FCFSeleccionCol convocó a los mismos jugadores que fracasaron en la anterior eliminatoria. Hasta a @jamesdrodriguez quien ya olvidó como es un balón. A qué estamos jugando? Que grosería. — Willian Rodriguez Mora (@wrm123) September 16, 2022

Poco de fracasados mala leche, disculpa pero asi son como si ese club Fuera de ustedes, es Nuestro Colombiano y toda la Vibra q le vaya bn y recomponga su camino. — John Fredy Moreno (@fredybecerra99) September 16, 2022

Me parece una chimba la convocatoria de @jamesdrodriguez ..le va a cayar la jeta a todos — David V. (@DavidValde) September 16, 2022

