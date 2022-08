Al parecer James Rodríguez es el único que está solo. Tras la ruptura con Shannon de Lima, y el supuesto ‘No’ de la diseñadora 'Silvilú' al jugador colombiano, se le acaban las ‘novias’ al futbolista del Al-Rayyan.

Una gran noticia se confirmó en la actualidad de Daniela Ospina, su exesposa, y es que, en cuestión de menos de un año de relación con el actor venezolano, Gabriel Coronel, se casará por segunda vez.



'Dijo sí'

La pareja estuvo hace poco de viaje por Europa para visitar a David Ospina, hermano de Daniela. Foto: Instagram: @daniela_ospina5

Lo que hace un amor interminable, pues Gabriel Coronel se flechó desde el principio de la voleibolista y ahora modelo, Daniela Ospina.



La hermana del guardameta de la Selección Colombia, David, estuvo casada con James Rodríguez desde el 2010 hasta 2017. Fruto de su unión, nació Salomé, la única hija de ambos, que, en la actualidad, después del divorcio, vive con Daniela en Estados Unidos.



En el mes de julio, Gabriel Coronel estaba esperando una respuesta de Daniela Ospina. El actor venezolano estaba listo para llevar a su novia al altar por segunda ocasión. Sin embargo, la modelo no daba señales claras de formar una unión y llegar a más del simple noviazgo. Y es que antes de que llegase el mes de noviembre, en el que cumplirían un año, Gabriel se animó a llegar con la última propuesta.



Un romance que para el venezolano parecía ser a primera vista cuando empezó a salir con la colombiana en noviembre de 2021. Se flechó completamente, y sabía que Daniela Ospina iba a decir que sí tarde o temprano. El verdadero amor llegó y Gabriel Coronel buscaba sorprenderla de la mejor manera, y qué mejor que proponerle en el mar.



Tanto es el amor que siente Gabriel Coronel que quería que todo fuera muy especial. Dejó claro su amor en las rocas del mar, llenándolas de rosas, arrodillado con el anillo en sus manos mostrándoselo a Daniela Ospina.



Ella al parecer no dudó en decirle 'sí' a Coronel. Aunque no hay fecha todavía de la boda, el actor llevaba semanas planeando la propuesta.



