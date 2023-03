James Rodríguez está esperanzado. El jugador cucuteño, convocado con la Selección Colombia para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón, mantiene la ilusión de volver a jugar con el Olympiacos este domingo, luego de perderse unos cuantos juegos por pequeñas molestias.

El '10', que fue destacado esta semana por su faceta extradeportiva, espera ser titular en el duelo que enfrenta a su equipo con el Volos NFC, por la liga local.



A la espera de que se publique la convocatoria del DT español Michel, Rodríguez vuelve a ser noticia. En esta oportunidad, por cuenta de unas declaraciones de su expareja, Daniela Ospina.



El eco tiene que ver porque reveló una situación "compleja" que vive con su hija Salomé.



'Es muy complejo'

Daniela Ospina junto a su hija Salomé, de 9 años, hija del futbolista James Rodríguez. Dice que su papel de madre es la labor que más la apasiona. Foto: FOTO: Gato Rivero / Revista Aló

En charla con 'RCN', Ospina fue consultada por su vida actual y el ritmo de vida como madre y empresaria.



Durante el diálogo, le preguntaron por el peso de las críticas ante tanta exposición suya y de su hija Salomé.



Al respecto, declaró: “Es muy complejo, decirte que es fácil sería mentirte, porque lo que les dicen a los hijos duele más. A mí me pueden decir lo que quieran y he aprendido a manejarlo, pero que les hablen a los hijos es más duro, te toca”.



“Me gustaría compartir más cosas de Salo, mostrar más videos de su baile, porque creo que tiene un gran talento, y lo practica para mejorarlo, pero se me hace difícil porque estamos en un mundo en el que detrás de las pantallas es fácil juzgar”, añadió Ospina, quien al parecer le sugirió a su hija cerrar sus redes sociales.



Daniela Ospina contó cómo apoya a su hija para que no se deje caer en medio de nuevo reto pic.twitter.com/uejXIUyUlr — Ana (@PuraCensura) March 14, 2023

'Hemos sido muy maduros'

James Rodriguez y Daniel Ospina: rumores de reconciliación Foto: Instagram: @daniela_ospina5 / jamesrodriguez10

Interrogada por su relación con James Rodríguez, fue certera: “Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro por todas las cosas que vivimos en nuestro pasado, por habernos dado lo que ambos más amamos, nuestra hija. Siempre he dicho que los errores de los grandes no los tienen que pagar los chiquitos y por eso es que lo he cuidado, el corazón de mi hija”.

