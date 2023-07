James Rodríguez cumple 32 años este miércoles. El que supo ser figura de la Selección Colombia, el ‘10’ del Real Madrid y jugador destacado en el Bayern de Múnich, intenta volver a ser el de antes, después de dos años en los que su carrera entró en un cono de sombra.

Hoy, James no tiene equipo ni tampoco suena tan fuerte en el mercado como sucedía hace apenas un par de años, de la mano de su empresario, el portugués Jorge Mendes.

Desde su salida del Olympiacos de Grecia, el 14 de abril, el jugador ha tenido varias apariciones públicas entrenando en solitario para tratar de mantener la forma. Incluso, se puso de nuevo el uniforme de entrenamiento de la Selección Colombia para trabajar, sin ningún otro compañero, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

Lo último que se sabe de James es que está en Miami. Este martes publicó unas fotografías junto a su hija, Salomé, quien le celebró el cumpleaños. “Que sorpresa me tenía mi hija. Esto no tiene precio y no lo cambio por nada. Ya casi 32 años”, escribió el jugador.

¿Cuál podría ser el futuro de James Rodríguez?

Estados Unidos podría ser el próximo destino deportivo de James. La llegada de Lionel Messi (quien, a propósito, sería presentado este domingo en el Inter Miami) pone los reflectores del mundo futbolístico en la MLS, que también quiere mostrar su poderío de cara al Mundial que ese país organizará en 2026 junto a México y Canadá. Y desde allí podría haber algún interés por el jugador colombiano.



En mayo de este año, en una entrevista con RCN y Win Sports, James había descartado, tácitamente, volver al continente americano.



“Quiero seguir en Europa, donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así mucho duden, pero no importa lo que diga sobre mí, yo sé lo que soy”, dijo entonces. Sonó para el Besiktas, de Turquía, pero el presidente de ese club no solo lo descartó, sino dijo que no lo conocía.

⚽ "En Europa la temporada está acabando, entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Se empezará a mover en junio y julio para ver quien quiere al ‘10’" James Rodríguez, referente colombiano. #JAMESxWIN pic.twitter.com/RDpkNdGJLw — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 29, 2023

Las más recientes publicaciones de James en redes sociales, aparte de su trabajo en gimnasio, están más relacionadas con sus negocios particulares, como su marca de café y su nuevo restaurante en el norte de Bogotá. El jugador da muy pocas pistas sobre su porvenir futbolístico.



Esta semana surgió el rumor de un posible regreso a Argentina, pero fue más un deseo que otra cosa. Julio Barraza, compañero de James en el Banfield campeón de 2009 y actual DT del equipo, dijo haber conversado con él. Y en ESPN, Faustino Asprilla aseguró que, si Millonarios hubiera contratado a Radamel Falcao García, Nacional habría hecho el esfuerzo por James. Difícil de comprobar.



Lo único real hoy es que este 12 de julio James no tiene compañeros de equipo para celebrar. Hace un año lo hizo en el Al Rayyan, de donde salió abruptamente. El futuro es incierto.



