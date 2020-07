James cumple 29 años en medio de la incertidumbre y una posible salida

Este domingo es uno de los días más felices para el volante colombiano James Rodríguez, el gran referente de la Selección, uno de los futbolistas más queridos por la afición nacional. Sin embargo, será un día de sinsabores. Este domingo James cumple 29 años de edad en medio de la incertidumbre de su presente y futuro.

El presente

Los días de James en el Real Madrid tocan a su fin y su salida del club se producirá en cuanto acabe la temporada. Después de la conversación que mantuvieron antes de viajar a Bilbao en la que el centrocampista colombiano pidió no viajar al no sentirse útil por no tener continuidad en minutos de su entrenador, Zinedine Zidane quien demuestra que ya no entra en sus planes.



Zidane fue preguntado por la ausencia de James en el pasado partido contra Alavés. El periodista le consultó si James iba a volver a jugar con el Real Madrid. "No lo sé", fue su escueta respuesta.



Después de ser titular en un partido decisivo tras el parón, contra la Real Sociedad en San Sebastián, James pidió más protagonismo en un par de entrevistas en Colombia y se reveló ante la falta de continuidad que tiene esta temporada en el Real Madrid asegurando que no comprende las razones.

James Rodríguez con la mascarilla. Foto: EFE

Fue el último capítulo en una relación con Zidane que ya está acabada como demuestra el hecho de que el técnico prefiera ir con un jugador menos en una lista de 22 futbolistas en vez de 23, y que acabará con la salida del centrocampista colombiano a final de campaña.

¿Y su futuro?

Este sábado James se presentó con normalidad a la sesión de entrenamientos del Real Madrid, planeada antes del partido de este lunes para enfrentar al Granada. El colombiano hizo su práctica sin mayores esfuerzos y en el club ya sabrían lo que pasa.



“A falta de más relato público sobre las ausencias de un futbolista sano, desde el club apuntan en la misma dirección del entorno del colombiano: sospechan que intenta protegerse de una lesión mientras maniobra en busca de un traspaso. Esta especie de rebeldía light de James, o modalidades similares, es una estrategia habitual con la que algunos jugadores tratan de que un club les abra la puerta más de lo que preferiría”, publica el diario El País, de España.

Una de las posibilidades de las que se habló en meses pasados fue el Everton por la buena relación que tiene con el técnico Carlo Ancelotti, pero el mismo entrenador le habría cerrado las puertas a mitad de semana.



“Me gusta mucho como jugador. Cuando me fui del Madrid, James se vino a Múnich, y luego como rumor a Nápoles. Ahora al Everton como rumor también. Si te soy sincero, me gusta mucho, pero es jugador del Real Madrid y creo que seguirá siéndolo", aseguró Ancelotti.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: Instagram

Otro equipo que aparece en el horizonte es el Atlético de Madrid y este sí que estuvo cerca. “Tenía una muy buena oferta de un club. Porque sabía que no iba a jugar mucho. Tenía para ir a este club, y no me han dejado ir por distintos temas, pero bueno, entonces prácticamente este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise”, le contó James al exfutbolista Rio Ferdinand en su programa The Locker Room, haciendo referencia de su frustrado paso al equipo de Diego Simeone.



En las últimas semanas se ha informado que Arsenal y Manchester United también estarían interesados en el volante colombiano, por la “ganga” que significaría su fichaje por el bajo costo que tiene James hoy en día.



James cumple 29 años y aunque en las redes muestra su gran sonrisa, festeja en medio de la incertidumbre de su presente y de su futuro.



