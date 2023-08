James Rodríguez jugó este sábado su primer partido como titular en Sao Paulo, el club al que llegó este semestre tras rescindir su contrato con el Oiympiacos de Grecia, en abril.

James estuvo cinco meses sin jugar y debutó el domingo pasado contra Flamengo, también en el campeonato brasileño, en un empate a un gol en el Maracaná. El colombiano llegó desde el banco. El miércoles estuvo como suplente, pero no jugó contra Corinthians en la Copa de Brasil.

El ‘10’ hizo parte de una nómina alterna para enfrentar al líder del Campeonato Brasileño. Sao Paulo guardó varias piezas para el partido del miércoles contra Liga de Quito como visitante, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. James solamente jugó un tiempo, sin brillar, y luego fue reemplazado por otro de los refuerzos que llegó a Sao Paulo, Lucas Moura.

Lucas Silvestre, asistente técnico del club, explicó la razón por la cual solo contaron con James durante 45 minutos. Cabe recordar que el DT Dorival Junior no estuvo en el banco ni asistió a la rueda de prensa porque estaba suspendido.



“La idea con James era que jugara 45 minutos, máximo 60. Perdí a Pablo al principio y me perdí uno de los momentos de sustitución, no pude retener a James y luego sacarlo. Preferimos cambiar en el descanso y poner a Lucas”, dijo Silvestre.

El entrenador aseguró que a James lo están llevando con calma, teniendo en cuenta el largo tiempo de inactividad. “Con James no hay manera de ser diferente. Viene de un periodo más largo parado. Aprovechamos este periodo para trabajar con él”, explicó.



James ha sido, en los últimos años, un jugador propenso a las lesiones, en especial musculares, por lo cual Silvestre dijo que hay que tener precauciones.



“ (James) Ha evolucionado mucho en la parte física. Esa era la idea, el miércoles no pudimos usarlo. Es una carga paulatina, porque en este momento el riesgo de lesión es muy alto para un deportista que ha ido volviendo. La base son los datos de la fisiología, que nos proporciona este juego y también los siguientes entrenamientos”, insistió.



Después del partido contra Liga de Quito, Sao Paulo volverá a jugar en el Campeonato Brasileño el próximo domingo, contra América Mineiro.



