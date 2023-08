Cuatro posibilidades tácticas en la nómina del São Paulo son las que tendría James Rodríguez, el volante colombiano que es su reciente y estelar fichaje.

Las opciones de James en la cancha

Inicialmente, la posición en la que jugará James es de 10 clásico, un puesto en el campo que venían pidiendo los aficionados hace tiempo ya que hay algunas carencias en el tema ofensivo en ataque y James será clave para dar ese último pase a los atacantes y generar peligro en la media distancia.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, con la camiseta del Sao Paulo. Foto: Instagram de James Rodríguez / Sao Paulo FC

El colombiano podría reemplazar a Luciano en el once inicial y en ataque acompañará a Jonathan Calleri y a los extremos Wellington Rato y Michel Araujo.



No obstante, el DT Dorival también podría poner a James tirado a la banda, una posición que el volante conoce bien ya que fue usado en ese puesto en la Selección Colombia. Ante esto, James sacaría del once a Araujo y entraría Luciano a jugar de diez y Calleri en punta.

💪 Já teve trabalho também!



Após realizar exames médicos pela manhã, @jamesdrodriguez passou por avaliações físicas à tarde.#JamesTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/J8HLI5tEzg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 31, 2023





De igual manera, James ayudaría a construir juego, a generar centros y a buscar los espacios por la banda.



Por otro lado, otra opción para James es jugar sin extremos y tener dos delanteros adelante, haciendo una formación 4-3-1-2. Esta opción deja sitio a Rodrigo Néstor que ayudaría a anexar a James al mediocampo y apoyarlo en la creación de jugadas.



Finalmente, la última opción que se contempla es poner al colombiano en un esquema 4-3-3 en donde James se apoyaría de Rafinha en la banda y también de los volantes Nestor y Allison. Además, podría escapar del marcaje y crear espacios para los atacantes.



REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de deportes