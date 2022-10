James Rodríguez vuelve a ser duramente criticado por cierto sector de la prensa colombiana. Esta vez no son sus lesiones, sus decisiones sobre su carrera o su vida amorosa. En esta oportunidad, un periodista le recriminó al futbolista de Olympiacos la supuesta ingratitud que dice tener hacia su padrastro, quien estaría pasando por graves quebrantos de salud.

Se trata de Juan Carlos Restrepo, padrastro y mentor de James cuando era niño y soñaba con ser futbolista profesional; además de padre de Juana Valentina, media hermana del futbolista.



Sin embargo, Restrepo terminó hace años su relación con Pilar Rubio (madre de James) y se habría producido, dicen algunos medios, un supuesto distanciamiento con el ‘10’ de la Selección Colombia.



'Le resbala'

James Rodríguez Foto: Andrés Kudacki. AFP

Según Henry el ‘Bocha’ Jiménez, periodista de 'Antena 2', la enfermedad que tiene Restrepo ha avanzado.



“Empecemos por una noticia lamentable, diría yo, y triste. Porque la vida da muchas vueltas y este señor, Juan Carlos Restrepo, le dedicó mucho tiempo, gran parte de su vida, a forjar talentos. Entre ellos a su hijo adoptivo, James Rodríguez. Ahora está ‘en la mala’”, comentó el ‘Bocha’ en el programa ´Planeta Fútbol’.



Jiménez insistió: “La enfermedad ha avanzado muchísimo, está en muy malas condiciones Juan Carlos Restrepo, el padrastro de James Rodríguez”.



En ese momento apareció Carlos Antonio Vélez, director del espacio radial.



Vélez interpeló y preguntó: “Y el hijastro, ya se puso, o no? ¿El hijastro, le ayudó o todavía no?”.



Sin embargo, lo que sorprendió fue la respuesta de Henry Jiménez, pues lanzó un comentario fuerte: “Hasta ahora no se da por enterado, y lo decimos para que se entere. A lo mejor está enterado y ‘le resbala’, porque pasa. La ingratitud hace parte de muchos seres humanos”.



“Ese es el peor pecado, ‘Bocha’, la ingratitud. Pero los jugadores de fútbol no saben de eso”, añadió Carlos Antonio.



Hasta el momento, no se ha confirmado la enfermedad del padrastro de James Rodríguez. Asimismo tampoco se han constatado los detalles de la relación actual del '10' con Restrepo.



