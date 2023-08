James Rodríguez debutó ayer en Copa Sudamericana con el Sao Paulo, de Brasil. El '10' colombiano, quien ha sido recibido con mucha expectativa en el gigante sudamericano, disputó 45 minutos en la derrota 2-1 de su equipo contra la Liga Universitaria de Quito, de Ecuador. Y con ese tiempo parece que fue suficiente. O al menos así lo da a entender el contundente análisis del estreno internacional del '10' que hace 'Globo Esporte', de la casa O GLOBO, miembro del Grupo de Diarios de América, al que pertenece EL TIEMPO.



(James Rodríguez: el balance de su debut en la Copa Sudamericana con Sao Paulo).

James Rodríguez recibe contundente crítica en Brasil

James Rodríguez (der.) deja atrás a Lucas Piovi. Foto: José Jácome. Efe

Este es el análisis del periodista Arthur Sandes, desde Sao Paulo:

"Todas las miradas estaban puestas en James Rodríguez, el nombre más celebrado por la afición en la alineación. Era su primera vez en el Morumbi, donde ya se ha mostrado a gusto".



"Pese a la falta de ritmo y condiciones físicas, el centrocampista dio buenas señales. La visión del juego, por ejemplo, es la misma que en los mejores tiempos. Si en el Maracaná la mejor jugada fue dejar a Wellington Rato delante de la portería, esta vez lanzó a Nathan con un pase de primera, en profundidad, que nadie más vio".



"Esa jugada simplemente no terminó en sumisión porque Sao Paulo no había entrado tanto al campo para atacar los espacios. De cualquier manera, sirve para ejemplificar lo que James puede aportar. Cuando el Tricolor tenga que encontrar espacios donde no los encuentra, el colombiano será una gran opción".



"James había jugado alrededor de media hora en la última ronda, suma otros 45 minutos y así retoma el ritmo del juego. Llevaba cuatro meses sin jugar, entre la última vez con el Olympiacos, de Grecia, y su debut con el Sao Paulo la semana pasada".



"Ante Botafogo, en lo colectivo, el Tricolor perdió velocidad con los cambios que hizo y estuvo lejos de la intensidad que tuvo en el triunfo sobre Corinthians. Las fugas de velocidad recién aparecieron en el segundo tiempo, cuando ya se había marchado James Rodríguez".

DEPORTES

*Con información de O GLOBO.