James Rodríguez, quien no estuvo este martes en el crucial partido que el Al Rayyan disputó frente al Al-Khor, se dedicaba a los videojuegos durante la hora del encuentro que acabó empatado sin goles.

Hasta el momento no existe un comunicado oficial que informe acerca de las razones por las que el mediocampista colombiano no fue concentrado para el juego, teniendo en cuenta que en las fechas recientes levantó su nivel y el Al Rayyan lucha para no descender.



Las especulaciones acerca de una posible lesión o que el jugador habría dado positivo por covid-19 toman fuerza en las redes sociales, pero no existe una voz oficial.



La ausencia de Rodríguez sigue siendo controversial, pues quedó demostrado en las redes sociales que jugaba ‘Call of Duty – Warzone’ con el ‘gamer’ VidGun.



Mientras la acción del videojuego se transmitía en directo por Facebook, James Rodríguez no emitió ninguna frase. Quien sí lo hizo fue un ‘gamer’ que dijo: “Estamos con James. No va a jugar hoy, tiene una molestia en la pierna, pero no es nada grave”.

Luego afirmó: “Juega el próximo partido del Al Rayyan (contra Al Ahli el 23 de enero). Se está recuperando de eso”.



El presente del jugador es una de las grandes incógnitas en el ambiente de la Selección Colombia, debido a que pronto deberá conocerse la lista de convocados del técnico Reinaldo Rueda para las fechas que se disputarán los días 28 de enero y 1 de febrero, frente a Perú y Argentina, respectivamente.

