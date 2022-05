James Rodríguez reactivó sus charlas en Twitch, donde interactúa con sus seguidores. Desde Medellín, donde se encuentra por estos días, ha dejado opiniones sobre sus diferentes vivencias en el fútbol.

James, ahora, fue consultado sobre sus recuerdos en el Mundial de Brasil 2014. El jugador, que actualmente milita en Al Rayyan de Catar, no tuvo pelos en la lengua para desahogarse con el árbitro de ese partido.

James sobre el árbitro

Justamente recordó el juego brusco de los pentacampeones del mundo en aquel partido, y la permisividad del árbitro español Carlos Velasco Carballo, James comentó: “Ese día me dieron mucho”.



A su lado estaba Amaral, histórico utilero de la Selección Colombia, quien agrego que Fernandinho “cagó a pata” a James y a Juan Guillermo Cuadrado.



Respecto a la controvertida actuación de Velasco Carballo, James recordó: “En el foul que hago para el gol de David Luiz. Yo no tocó el balón, saco el pie y el árbitro me saca amarilla... No puede ser tan descarado”, dijo. “Ese día nos metieron mucho la mano”, agregó.

También comentaron sobre el gol de Mario Yepes que fue anulado, a lo que James dijo que hubiera sido el más importante en la historia de la Selección: “Hubiera sido el pase a semis”.



Además, reveló que cuando estaban por afrontar el duelo con la Canarinha, los mismos aficionados brasileños les pedían que vencieran a su seleccionado por el inconformismo que había. “No los querían... era un tema político”, concluyó.

Colombia perdió ese partido y quedó eliminado de su mejor Mundial, hasta ahora, en el que James fue figura y goleador.



REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de deportes