James Rodríguez contó cuál costumbre árabe lo hizo sentir incómodo y lo asustó

James Rodríguez no ha podido dar mucho más de lo que ha mostrado hasta ahora en el Sao Paulo de Brasil, debido a las lesiones y la falta de estabilidad, pero sigue adelante.

El colombiano arribó al club brasileño a mediados de este año, tras haber rescindido su contrato con el Olympiacos, de Grecia. En el fútbol brasileño, tuvo actuaciones que le permitieron recuperar su lugar y ser importante con la Selección Colombia.

(El mejor jugador de la historia, según la inteligencia artificial)(¿Por qué Fifa podría suspender a Brasil? Claves de decisión que sacudiría eliminatorias)

¿Incómodo?

James concedió una entrevista a Globoesporte en la que sembró dudas acerca de su continuidad en el tricolor paulista.



“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo”, declaró.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: FCF y X Sao Paulo

Dorival Junior, el técnico del Sao Paulo, dijo que sigue contando con James y le lanzó un dardo a la Selección, culpándola de los problemas físicos que sufrió en el remate del campeonato.



“La mayoría de las veces, lamentablemente regresaba de la selección con un problema agravado, pequeñas lesiones que dificultaban considerablemente los entrenamientos con nuestro grupo, hasta el punto de que cuando regresó la selección, después de 10 o 15 días, todavía lo entregaban al departamento médico”, dijo el DT.

La confesión

El cucuteño confesó dos situaciones incómodas que vivió cuando jugó en el fútbol árabe, cuando hizo parte del Al Rayyan.



"En el fútbol, cuando todos toman un baño, se quedan sin nada (de ropa) y allí los compañeros me decían: 'No, no, no puedes quedarte así'. Quedé asustado", mencionó el 10 de la Selección Colombia; "Fue mucho más difícil la adaptación en ese país".

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez en Al-Rayyan Foto:

Y la otra fue: "Ellos comen con la mano. Para mí también fue difícil. Todos comen juntos con la mano. Me ofrecían compartir y yo decía: 'No, gracias'. Preguntaba por los cubiertos y me decían: 'No, con la mano', y yo les respondía: 'Estás loco, no voy a comer con la mano'".

(Mariana Pajón explotó y salió al paso de los rumores sobre su retiro)