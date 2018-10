James contemplaría su marcha del Bayern en invierno, según Sport Bild

El futuro del colombiano James Rodríguez vuelve a ser noticia en la prensa de Alemania. Este martes es el 'Sport Bild' el que informa de la ventana que se abriría para que el futbolista abandone el Bayern Múnich, ya que el jugador y su entorno pretenderían buscar esa posibilidad en el próximo mercado de invierno, y no hasta el verano del 2019.

"Quedarse en Múnich no es, de ninguna manera, una cuestión de trámite para James y su asesor, Jorge Mendes. Las autoridades bávaras deben entender ya en invierno que hay pedidos lucrativos para James de la Juventus de Turín y de Inglaterra", asegura la versión del diario.



Sin embargo, el medio también aclara que la opción no es sencilla, ya que el Bayern no contemplaría dejar ir al colombiano el próximo enero, así tuviera una oferta importante.



"Una despedida en el verano es bastante concebible, dicen desde el entorno de James. Incluso una despedida en enero entra en la conversación, pero es inimaginable desde la perspectiva del Bayern, incluso si para el Múnich fuera buen negocio y cobrara después una alta tarifa de transferencia", añade.



Desde el Bayern se ha dicho que tienen hasta junio de 2019 para hacer uso de una opción de compra cercana a los 40 millones de euros, de acuerdo al convenio firmado con Real Madrid.

James ha estado en la órbita de Juventus de Italia, según las más recientes informaciones desde Europa. Pero además, su nombre ha sonado en Inglaterra. Medios de ese país llegaron a informar que si Zinedine Zidane iba al Manchester United en reemplazo de Mourinho, pediría al colombiano.



DEPORTES