James confirma el equipo al que pudo ir, y el Madrid no lo dejó

Era un secreto a voces. El futuro de James Rodríguez pudo haber tenido otro destino, mucho antes de su llegada al Everton, y cuando buscaba salir del Real Madrid.

En una entrevista con ESPN, el volante del Everton confirmó que fue el Atlético de Madrid el que lo quiso llevar y el Real Madrid no lo dejó.



"Tenia algo con otro club prácticamente hecho, pero Real Madrid no me dejó salir, -¿Qué equipo?-, sí, Atlético. Estaba hecho. Hablé una vez con Simeone, me dijo que era importante, que podía jugar con él y le dije que estaba listo, y pasó todo esto y el Madrid no me dejó salir", contó James.

A la pregunta si la negativa del Real fue por tratarse del tradicional rival de la ciudad, dijo:



"No sé, hay que preguntárselo a Florentino Pérez. Sabia que con Zidane no iba a jugar mucho. No fue un buen año. Ahora en Everton quiero venir a jugar y demostrar que estoy intacto y cuando he hecho las cosas bien he estado a un nivel bueno", dijo.



