James Rodríguez sigue siendo noticia. El 10' de la Selección Colombia, sin equipo desde abril, aparece en los distintos medios nacionales por cuenta de su vida extradeportiva. Y cada palabra o gesto suyo se hace rápidamente tema de conversación.

En los últimos días fue noticia la inauguración de la sede del 'Café Dos Molinos', uno de los tantos negocios de James, en el centro comercial Portal 80, en Bogotá.



Y en medio de su paso por la capital del país, sobresalieron las declaraciones que dejó el '10'. Entre ellas, una muy particular sobre su vida privada, pues decidió hablar sobre su relación con la modelo Aleska Génesis, quien ha sido 'sonada' en el país por cuenta de su viejo vínculo con el reguetonero Nicky Jam.



James Rodríguez confirma cuál es su relación con Aleska Génesis

James y la modelo Aleska. Foto: Redes sociales.

“Ahora estoy solo, tengo amigas, soy muy social… Soy una persona joven y que disfruta la vida”, fue lo primero que respondió James sobre su vida privada, en charla con 'Semana'.



Luego, ante la insistencia de su interlocutora, Rodríguez terminó hablando de la modelo Aleska Génesis, con quien lo han relacionado en el último tiempo.



“Ella es amiga mía, hace un tiempo ya. No pasa absolutamente nada...", dijo James.



Al final, le preguntaron si eran amigos con derechos o sin derechos. Y James, a su estilo, concluyó: "Aquí me está comprometiendo… no, somos amigos".



¿Romance entre Aleska y James Rodríguez? |



James Rodríguez y Aleska Génesis fueron captados en el aeropuerto de Miami, ante esto crecen los rumores de un nuevo romance entre la modelo venezolana y el futbolista colombiano. pic.twitter.com/Sl9ikeKEZs — El Diario Nueva York (@eldiariony) June 3, 2023

