En entrevista con la Revista Semana, James Rodríguez evocó aquellos recuerdos que lo condujeron a llegar hasta el Real Madrid y el emotivo momento que sintió cuando se presentó ante más de 60.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu, en España.



El colombiano marcó su talento en el futbol, luego de su brillante participación en el mundial de futbol de Brasil en 2014. Sin embargo, desde ese entonces una montaña rusa ha estado presente en su vida con altas y bajas en los diferentes clubes por los que ha pasado.

Durante la entrevista con ese medio, el volante confesó que no haber ido al mundial de Catar en 2022 fue un “garrotazo” para él y para todos sus compañeros de la selección Colombia.



“Fue triste porque queríamos ir a otro mundial. Esta generación se lo merecía. Para esta generación tan buena no ir a una copa del mundo fue duro. Pero bueno, queda otro y ojalá podamos ir”, comentó Rodríguez.

James Rodríguez entren en la sede de la FCF: Foto: FCF

Explicó que no fue culpa de los jugadores ni del cuerpo técnico. Según James, se trató de un mal momento para el equipo en el que no se marcaron goles: el elemento principal para lograr escalar en la tabla de posiciones y ganarse un puesto en la tan anhelada copa del mundo.



El cucuteño desmintió que hubiera un complot entre los jugadores para sacar al entonces director técnico, Carlos Queiroz, y que sería ilógico pensar que ellos se querían quedar sin un entrenador a puertas del mundial.



No obstante, reconoce que la salida de José Néstor Pékerman sí fue uno de los grandes errores porque él conocía el proceso por el que iba la Selección Colombia.



“Cuando tenía que ser fuerte era fuerte. Tenía mucha personalidad. Dejarlo ir fue un error que se cometió. Pero bueno, al final hay que asumir la responsabilidad”, concluyó el volante.



Con respecto a su salida del Olympiacos de Grecia, el cucuteño de 31 años dijo que “le estaba yendo bien y que estaba haciendo una buena temporada”.



“Sí, me estaba yendo bien, estaba haciendo una buena temporada, físicamente estaba bien también. Cuando no se dan las cosas de parte y parte, o cuando no valoran lo que has hecho durante todo el año, soy una persona bastante clara, de principios. Cuando no me valoran el trabajo que he hecho, me voy poniendo incómodo. No me estaba gustando. Al final hemos decidido acabar el contrato”, aceptó James.

James Rodríguez se va del Olympiacos de Grecia. Foto: Twitter: @olympiacosFC

Finalmente, dijo que era mentira que hubiera frecuentado un bar de estriptis en Grecia y que solo fue un complot de os directivos del club para que se difundiera esa información. De hecho, confesó que nunca fue a ese lugar.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

