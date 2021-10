'El Mundial de Catar será el más sorprendente de todos': James Rodríguez

Tecnología de la Nasa, entrenamientos intensivos y concentración total hacen parte del plan de James Rodríguez, que tiene la mira puesta en jugar cuanto antes para retomar el nivel que todos conocemos. Esto pensando en el Mundial de 2022, que será en el país de su equipo, el Al Rayyan de Catar.



Precisamente sobre este país y su vida allí habló el colombiano a la Liga oficial de ese país.



Soy un jugador al que le encanta ganar todos los partidos y torneos, siempre me planteo unas expectativas muy altas para alcanzar el nivel más alto posible FACEBOOK

Su llegada a Medio Oriente. "Mi experiencia es muy maravillosa, me encanta mucho Catar, y desde que llegué aquí las cosas me están yendo bien, estoy feliz y creo que la experiencia será genial. Espero lograr todas las aspiraciones y metas".



Sus expectativas. "Soy un jugador al que le encanta ganar todos los partidos y torneos, siempre me planteo unas expectativas muy altas para alcanzar el nivel más alto posibley lograr todo lo que pretendemos".



La Liga catarí. "El campeonato de liga es fuerte, y creo que todos están en buena forma por lo que he visto hasta ahora. Lo que quiero enfatizar es que haré lo mejor que pueda porque quiero ganar tantos títulos y campeonatos como sea posible con Al Rayyan y su afición, y espero que las cosas vayan bien y podamos conseguirlo todo".



James Rodríguez preparando su recuperación. Foto: Instagram de James Rodríguez

El Al Rayyan. "Estoy aquí para dar lo mejor de mí a mi nuevo equipo y también a la afición, contribuir a su felicidad siempre. He tenido más de una experiencia en Europa con varios clubes grandes como Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Porto y Mónaco, y quiero ofrecer todos mis experiencias con Al Rayyan, este es mi deber y trabajo. También quiero ayudar al equipo a lograr sus objetivos".



(También: Con tecnología de la Nasa, así se prepara James para volver a las canchas)



El Mundial de 2022. "Todo el mundo sabe cómo Catar avanza maravillosamente hacia la sede de la Copa del Mundo de 2022, no solo en términos de preparación del estadio, sino en términos de introducción y aplicación de nuevas tecnologías relacionadas con el torneo. Creo que la próxima Copa del Mundo será la más sorprendente de todas".





DEPORTES

