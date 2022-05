James Rodríguez reapareció en público este fin de semana asistiendo a la boda de su hermana menor, la 'influencer' Juana Valentina Restrepo.



Las imágenes de la boda de la joven creadora de contenido se hicieron virales por cuenta de una historia con la que el '10' la felicitó en Instagram.

"Que seas muy feliz. Te amo", escribió el actual jugador del Al Rayyan, de Catar, en una fotografía de la boda en la que se le ve abrazado con su hermana.

James Rodríguez, en boda de Juana Valentina Foto: Tomada de Instagram

Ante la difusión de las fotografías del matrimonio, a la mayoría de seguidores de James Rodríguez les quedó una pregunta sobre el tintero: ¿quién es el empresario con el que se casó su hermana?



El cuñado de James Rodríguez

James (izq.) en la primera imagen. Victor Forero (der.), en la segunda. Foto: @juanavalentina

El cuñado de James Rodríguez es Victor Forero, un joven empresario que tendría participación en varios gastrobares de Bogotá.



Según relató la propia Juana Valentina Restrepo en su canal de YouTube, lo conoció cuando estaba en el colegio. Conforme dijo, un exnovio suyo se lo presentó. Luego, se siguieron en redes sociales pero no mediaron mayor palabra. Él tenía novia.



Con el tiempo, Juana Valentina se fue a España después del Mundial de Brasil 2014 con su hermano James, quien iba a jugar en el Real Madrid. Estando allí, a miles de kilómetros de distancia, empezó a forjarse el vínculo con Victor pues, como dice ella, "hablaban todo el tiempo". Sin embargo, de regreso a Colombia, la cosa no empezó de la mejor forma. Su madre le prohibió verlo por el "mundo" en el que él se movía.



“Yo lloraba y decía: ‘Mi mamá nunca jamás me va a dejar volverlo a ver. En su mente ella pensaba que Víctor tenía más mundo que yo. […] Yo me ponía en la posición de mi mamá y decía que tenía razón. Un niño que trabaja en las fiestas rodeado de un montón de niñas, que tiene tan poquita edad, qué algo serio puede querer o qué intenciones puede tener. Obviamente mi mamá estaba cuidándome”, narró Juana en uno de sus metrajes.

A fin de cuentas, a la madre del '10' se le terminó su temor. Víctor y Juana formalizaron su relación, tuvieron un hijo y ahora se casaron. Un final feliz para lo que fue un 'amor prohíbido'.

