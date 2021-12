Este viernes 24 de diciembre regresa James Rodríguez como titular de Al Rayyan en la liga de Qatar. El colombiano no actuaba junto a su equipo desde inicios del mes de noviembre tras ser expulsado en un partido de la liga.

El futbolista también fue convocado por la Selección Colombia de fútbol para los partidos ante Brasil y Paraguay en las eliminatorias del mundial cuatro semanas atrás. Desde ese momento no había actuado de manera oficial.



Sus seguidores están expectantes de la actuación del jugador ante Qatar SC en la décima fecha de la liga. Por ahora, Al Rayyan ocupa el octavo puesto en la tabla de posiciones. Ambos equipos tienen nueve puntos.

¿Dónde ver el partido?

El partido no será transmitido por alguna señal de televisión convencional para Latinoameríca. Debido a que ningún canal ha adquirido los derechos de transmisión.



No obstante, la emisión del partido estará disponible en la página web de Alkass o su canal de Youtube.



En el caso de Colombia, podrá sintonizar el encuentro a las 10:15 a. m.



(Lea también: James toma partido en la final de la Liga y anuncia fecha de regreso).



James llegó a Qatar el 22 de septiembre de este año. La última vez que jugó le pegaron como si fuera la final del mundo. Lo expulsaron. Lo sancionaron por discutir con el árbitro. Y como su club no tenía competencia en la liga local, y él no estaba inscrito en la Copa de Catar, se quedó quieto, mucho tiempo esperando.



Fue un 2021 sin jugar, otra vez, la Champions League, y sin jugar la Copa América de Brasil, y eso pesa mucho para un jugador de su categoría

