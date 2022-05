James Rodríguez sigue muy activo en redes sociales y este domingo compartió varias imágenes familiares, por el cumpleaños de su hija.

El futbolista, aún no desvinculado del Al Rayyan de Catar, y con un futuro incierto, aprovecha estos días de no competencia para pasar tiempo con si hija Salomé.



En sus redes, James publicó varias fotos en las que se lo ve muy tierno junto a ella, en su oficio de papá y en una fecha especial.



James celebró así el cumpleaños número 9 de su pequeña hija. "Como pasa el tiempo, hace 9 años me hiciste el hombre más feliz del mundo. Estoy orgulloso de ti, te amo que seas muy feliz", fue el mensaje de James junto a las fotos.

