James y Ancelotti, una unión que dio buenos frutos para el colombiano

La llegada de James Rodríguez al Everton parece inminente y eso es una buena noticia para el colombiano. ¿Por qué? Porque en ese club, aparte de encontrarse con su compatriota Yerry Mina, tendrá al mando a un entrenador que ha sabido sacarle el mejor rendimiento cuando lo ha tenido a cargo.

Se trata del italiano Carlo Ancelotti, con el que James ha coincidido en dos clubes, Real Madrid (2014-2015) y Bayern Múnich (2017), y quien en su momento también estuvo interesado en tenerlo en su plantel en el Nápoles, negocio que no se concretó.



(Lea también: Clasificaciones del Tour de Francia, luego de la etapa 4)



La primera vez que James y Ancelotti trabajaron juntos fue en el Real Madrid, a donde llegó el colombiano tras haber sido el goleador del Mundial de Brasil 2014.



Fue, en números, la mejor temporada de James con el Madrid: 45 partidos en todas las competiciones oficiales y 17 goles anotados. Sin embargo, Ancelotti fue cesado tras no poder repetir título en la Champions (fue eliminado por Juventus en semifinales) y tampoco pudo ganar la Liga.



En 2017, Real Madrid decidió ceder a James al Bayern Múnich por dos temporadas y el técnico que encontró en el club alemán fue Ancelotti. Pero solo alcanzó a jugar cinco partidos con él en el banco, con un gol anotado: el italiano fue despedido tras perder 3-0 con París Saint-Germain en la Liga de Campeones.



(En otras noticias: ¡Primera batalla del Tour! Triunfo para Roglic, Nairo fue cuarto)



Ancelotti reconoció en su momento el interés por contar con James en el Nápoles. "Me llevo genial con él, estamos intentando ficharle porque nos mejoraría mucho. Lo quise en el Bayern, allí lo hizo genial también cuando me fui", dijo entonces. No se dio. Ahora parece un hecho que se reencontrarán en el Everton.



DEPORTES

Más noticias de Deportes