James Rodríguez llegó desde el banco y mejoró: así le fue contra Pumas

Culminó la participación del Everton en la Florida Cup 2021. El cuadro inglés venció en el duelo decisivo a Millonarios (10-9. tanda de penaltis) y este miércoles ganó el amistoso frente a Pumas de México por 1-0.

James Rodríguez estaba en los focos de todo el mundo. No solo por ser la gran figura de su equipo sino además por la decisión que finalmente tomaría el entrenador Rafa Benítez con su lugar en el once titular.



Si bien su rendimiento frente a lo albiazules fue flojísimo, este miércoles contra los mexicanos se le vieron cosas realmente interesantes.



Para este segundo duelo en los Estados Unidos, James empezó siendo suplente. Las críticas de Benítez fueron claras y esta vez optó por reservarlo para la segunda mitad. La calidad sola no basta.



Su ingreso mostró detalles puntuales. Mientras que frente a Millos fue mediapunta, contra Pumas se le usó como extremo derecho. Misma posición que tenía con Carlo Ancelotti.



A partir de allí se vio el cambio. En ataque, recibía y de inmediato recortaba hacia dentro para tener todo el panorama del campo; en defensa, se quedaba en punta con Broadhead y Doucouré le hacía el relevo por derecha.



La primera aparición del cucuteño fue recién comenzó la segunda parte, cuando recibió derecha y quiso dejar solo a Gordon frente al arco, pero este último no alcanzó a llegar.



Después dijo presente con remates al arco, algo que no tuvo en lo absoluto en el partido anterior. Primero fue con un zurdazo lejano que se fue desviado y después con un tiro a colocar dentro del área que atajó muy bien el golero rival.



Justamente esta última opción dejó en evidencia un movimiento que seguramente viene trabajando Benítez. Broadhead, que se supone era el 9, se tiraba por las bandas para ganar en el uno contra uno y manda centros atrás para que algún compañero, casi siempre fue James, llegara al remate. El joven salía de la mitad y el colombiano llegaba como mediapunta.



Así pues, fue una presentación importante del número 19. Claramente le falta todavía ponerse más a punto, especialmente en la parte física, pero ya muestra aspectos importantes: remate, movimientos con el punta, cambios de frente.



