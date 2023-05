El futuro de James Rodríguez es muy incierto. Una vez salió del Olympiacos de Grecia, el volante ha sonado para varios clubes, entre ellos de Latinoamérica, pero no hay noticia.



Mientras tanto, el jugador cucuteño se entrena en solitario. Según lo que se sabe, hay varios equipos que tienen interés en él y se escuchan ofertas.



Incluso se conoció el supuesto interés del equipo Persib, del fútbol de Indonesia, para contar con la figura colombiana.



La información la entregó el portal Tribun News, que asegura que ese conjunto de la Superliga de Indonesia quiere al volante.

James se entrena de manera particular. Foto: Jamesrodriguez

Novedades desde Indonesia

Este martes se conoce nueva información sobre este rumor. Y es que desde la dirección del Persib Bandung Dignified descartaron la noticia que ha circulado en medios de todo el mundo.

La propia gerencia del Persib afirma que aún no se han comunicado con James Rodríguez.



Teddy Tjahjono, director de PT Persib Bandung Dignified, admitió que no sabía de esta noticia. Incluso afirmó que nunca se había puesto en contacto con James Rodríguez para llevarlo a Persib. "Todavía no", dijo Teddy Tjahjono brevemente en Bandung, el martes, tal como reseñan los medios Bolahita.id y Detik jabar.

Persib Bicara soal Transfer James Rodriguez https://t.co/yblAI8dBXW — Detik jabar (@detik_jabar) May 2, 2023

"El proceso de transferencia está en curso, así que espere el anuncio en los medios oficiales de Persib, todos los días hay un anuncio sobre una extensión de contrato, luego habrá nuevos jugadores, jugadores que terminaron sus contratos, entonces todos los días hay Persib. funcionarios de los medios", dijo Teddy en declaraciones reproducidas por la prensa local.

Afirmó que el DT Luis Milla le entregó una lista de solicitudes de jugadores, pero el directivo no mencionó al colombiano.



DEPORTES

