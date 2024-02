James Rodríguez ilusiona a amigo en la MLS: ¿revela el próximo destino del '10'?

La novela de James Rodríguez sigue sumando nuevos capítulos, el cucuteño aún no decide en qué equipo va a jugar esta temporada y su salida del São Paulo se complica por temas extradeportivos.



Puede ser de su interés: Daniel Martínez se batió como león: ganó la última etapa de la Vuelta al Algarve; video

El colombiano sigue sin poder desvincularse del São Paulo y aunque ya no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico, sigue entrenando con el conjunto paulista debido a que le adeudan 2 millones de euros, dinero que están pidiendo los representantes del '10' para poder marcharse.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

Mientras su salida de hace oficial, James Rodríguez empieza a mirar opciones, aunque se disminuyen con el paso de los días y el tiempo apremia para no quedar sin equipo y sin ritmo futbolístico en este semestre. Todavía no hay una oferta clara para poder continuar su carrera en otra liga.



Uno de los equipos que apareció en la lista para James Rodríguez fue Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS) y aunque el club no ha mostrado un interés público, la estrella del equipo, el colombiano Cristian 'Chicho' Arango, dejó claro en conferencia de prensa que le gustaría jugar con el capitán de la Selección Colombia.



Además: Daniel Martínez se batió como león: ganó la última etapa de la Vuelta al Algarve; video



El delantero, que pasó por Millonarios, fue consultado sobre la posibilidad de ser compañero del cucuteño de 32 años de edad en los Estados Unidos y fue sincero con su respuesta.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez en entrenamiento. Foto: Instagram James Rodriguez

"A quién no le gustaría estar con un crack de esos. Creo que me surtiría mucho de goles. James Rodríguez es un excelente jugador, un gran amigo. Esa es mi respuesta con total sinceridad", mencionó 'Chicho' Arango al ser preguntado sobre esa posibilidad.



Todavía no hay nada claro con el club de Utah, en los últimos días, versiones de prensa señalaron que no hay contactos reales entre la dirigencia y los representantes del colombiano. Sin embargo, la opción no está cerrada del todo, la ventana de transferencias en Estados Unidos culmina el próximo abril.



Le contamos: Inteligencia artificial revela cuál sería la liga ideal para James Rodríguez



Además, es una de las pocas ligas que podría hacerse cargo de las altas pretenciones económicas del jugador. El mercado de fichajes en Colombia y Argentina sigue abierto, pero es difícil que un equipo de estas ligas pueda pagar el millonario salario de James Rodríguez.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Por ahora, parece complicada la llegada de James a este equipo de la MLS por el no acercamiento que ha existido y sigue la expectativa sobre cuál será su destino del volante colombiano.



Real Salt Lake y 'Chicho' Arango se preparan para el debut en la MLS frente al Inter Miami de Lionel Messi, partido en el que el colombiano buscará llegar a su gol número 100 en su carrera como futbolista profesional.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez y Thiago Carpini Foto: Instagram y AFP

DEPORTES

Con información de Futbolred.

Más noticias en EL TIEMPO