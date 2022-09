Meluk le cuenta... (James Rodríguez y la mala leche)

James Rodríguez resulta ser el mejor jugador de la Selección Colombia en el primer tiempo del partido del sábado pasado contra Guatemala, en el comienzo de la administración de Néstor Lorenzo como director técnico del equipo nacional. Y no solo es el mejor, sino que desatora el juego con su gol, el 1-0 parcial, antesitos del descanso.

Y James hace ese gol, pero en las redes sociales los opinadores del común y de prensa, como luego también lo hicieron varios en sus medios de comunicación, saciaron su sed de crítica y su furia por la eliminación contra James: que ese gol en el que se ayuda con la mano era ilegal, que lo hizo a un equipo de cojos de poca monta.



Sin embargo, esos mismos opinadores del común y de prensa, como luego también lo hicieron en sus medios de comunicación, dijeron que los goles que Sinisterra, Borré y Asprilla hicieron luego fueron de los neocracs del fútbol colombiano, de las maravillas reveladas del balón, del futuro glorioso. ¿Entonces...? Mala leche contra James, que destrabó el partido contra la pobre Guatemala, la 116 del escalafón de la Fifa.

Mala leche con James

James Rodríguez (centro) anotó el primer gol de Colombia. Foto: Andrés Kudacki. AFP

Esa mala leche no es nueva ni solo por la reciente eliminación mundialista de Colombia o su actual convocatoria a pesar de no jugar en la débil liga de Catar y de ser apenas contratado en el modesto campeonato de Grecia.



Contra James se han cebado los mismos de siempre y desde hace más de una década, incluso desde mucho antes del sensacional Mundial de Brasil-2014.

En el 2011, por defender al técnico de la Selección Juvenil eliminada por México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 del que Colombia era local, le echaron ese muerto a James. El culto y el amiguismo con los entrenadores.



Cómo será que en el mismísimo Mundial del 2014, cuando James fue el indiscutido supercrac de Colombia, uno de los megacracs del torneo reconocidos por todo el planeta, su goleador y el autor de la anotación más bella de la Copa del Mundo, le tiraron por la cara el vaso de mala leche. ¡Imagínense, pues, la mala leche ahora que James se quedó con la fama de niño bonito, buena vida, jugador de videos y rumbero!

El problema de James

James Rodríguez Foto: Federación Colombiana de Fútbol

James se ha ganado sus antipatías, además, por hacerles pistola un grupo de periodistas, por cantarle goles a la tribuna (como el sábado), por insultarse con los hinchas, como pasó en el último juego que se perdió contra Perú, en Barranquilla.

El gravísmo problema de James Rodríguez no es ninguno de esos que mencionan los sepulcros blanqueados con tono de buenas costumbres, tradición, familia y propiedad antes de persignarse: el gran problema de James han sido sus reiteradas y largas lesiones, sus ‘gemelos de Aquiles’ que han hecho especular con males crónicos y supuestas malas o afanadas recuperaciones. Esa ha sido su verdadera pesadilla.



Hay tanta mala leche contra James que andan diciendo que para su puesto en la Selección hay al menos cinco jugadores mejores que él, y hablan entre otros de Carrascal, Daniel Ruiz (Millonarios) o Roberto Hinojosa (Unión Magdalena), usando la falacia de la ‘juventud’ como si James, a los 31 años, fuera un desahuciado del juego.



James, hoy en una pierna o estando en el torneo de la peor división de la liga de San Marino, la última del ranquin Fifa, aún es el mejor del puesto en este país: el fútbol no es de cédula, como no lo es el oficio de crítico de fútbol. ¡De qué nos extrañamos si los hemos visto torcer líneas rectas y hacerlas curvas para justificar un fuera de lugar! Colombia ya jugó con James y sin James y quedó eliminada. Si no recupera el nivel o si se vuelve a lesionar, pues se volverá a jugar sin él. Se pondrá a cualquier otro y listo.



James no necesita detractores ni aduladores. Su única defensa será su juego y su nivel. Pero negar que el sábado jugó un buen partido o afirmar que lo hizo porque Guatemala es una comparsa, mientas se afirma que todos sus compañeros sí son magníficos por haber derrotado a esa misma murga de bajo nivel es simple mala leche, mala leche.





Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukleCuenta

