James Rodríguez: se prenden las alarmas, ¿por qué no jugó?

Rafa Benítez tenía en sus planes a James Rodríguez para el partido del Everton y Aston Villa del sábado en la Liga Premier, pero el colombiano tuvo un problema físico y no fue tenido en cuenta.

“Para este juego, (James) estaba un poco preocupado por su músculo. Estaba teniendo un pequeño problema y decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible", dijo Benítez, luego de perder 3-0 el partido.



En Inglaterra esa ‘disculpa’ no es tan clara. Es una seria duda, porque según el Liverpool Echo, el diario que le sigue los pasos al club, el DT salió al campo de juego con ocho suplentes y pudo haberlo hecho con 'nueve' si incluye a James. Cabe recordar que fue el propio Benítez el que dijo hace uno días que James no estaba en el 'nivel de competencia' de sus compañeros, justificando así su constante ausencia.



"Benítez enfrentó preguntas sobre la omisión continua de James Rodríguez, pero si el entrenador prefiere entrar en un juego con ocho suplentes, en lugar de nueve, entonces apunta a una seria ruptura en la relación con el colombiano en Finch Farm (campo de entrenamiento de Everton)”, dijo el periódico.



Y agregó: “Fue lo que no dijo, en su respuesta, lo que insinuó un colapso en sus respectivas creencias sobre lo que constituye estar en forma y disponible. Pero con James o sin él, esta fue una noche en la que se destacó la naturaleza frágil del equipo del Everton. Es discutible cuánto pudo haber hecho Rodríguez, que habría estado jugando su primer partido de la temporada”.



