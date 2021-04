¿Cuál será el futuro de James? Habla Carlo Ancelotti

James Rodríguez está por terminar su primera temporada con el Everton, al que llegó como refuerzo a mediados del año pasado, con la intención de llevar al club a un casilla en un torneo internacional de la Uefa.

Por ahora, el Everton no cumple la meta: es octavo, con 52 puntos, a tres del West Ham, que se queda con el cupo en la Europa League, y a seis del Chelsea, que tendría la última casilla para la Liga de Campeones.



Por esta razón, los rumores de una posible salida de James comenzaron a crecer en las últimas semanas. También se comenzó a hablar de una posible extensión de su vínculo con el club. Sin embargo, Carlo Ancelotti, DT del Everton, dio un parte de tranquilidad sobre el futuro del colombiano.



“Su contrato es bastante claro, tiene dos años más con una opción de un año más. Creo que no necesitamos hablar de esto ahora, en los próximos meses", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido contra Aston Villa, que será este sábado. "No hablamos de una extensión, no estoy involucrado en esto", agregó.



Sobre las metas del Everton, Ancelotti aseguró: "Este es un club que tiene un proyecto claro, hay que invertir porque quiere mejorar y ser mejor en el futuro. Esta temporada no sé cómo vamos a terminar, pero hasta ahora hemos mejorado mucho con respecto a la temporada pasada. Podemos avanzar rápidamente si tenemos una buena posición en Europa para la próxima temporada".



