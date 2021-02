Ancelotti jugó sus cartas: las razones por las que no jugó James

Para muchas personas en Inglaterra y en Colombia se recibió con sorpresa la ausencia de James Rodríguez en el partido en el que el Everton derrotó 1-2 al Leeds, que le permite seguir en la lucha por los primeros puestos de la Liga Premier.

Fue el sexto partido en el que James no aparece en el equipo que dirige Carlo Ancelotti. Y, la verdad, al menos en resultados, el equipo no lo ha extrañado mucho.



Solamente el primer partido en el que Ancelotti no contó con James el Everton no pudo ganar. Fue el primero de noviembre, cuando los azules perdieron 2-1 con Newcastle como visitante.



Este viernes, previo al definitivo encuentro que jugará contra el Manchester United, Ancelotti fue consultado por la ausencia de James, si obedecía a una labor táctica, alguna lesión o a qué obedecía. El técnico fue muy claro.



"Le di un descanso porque jugó tres partidos seguidos. Quería darle un descanso para evitar lesiones. Quería mantenerlo fresco. Mañana (sábado) voy a rotar jugadores. sta es una manera normal que manejo mi equipo para evitar lesiones y mantener a los jugadores motivados", aseguró el italiano en rueda de prensa.



Lo cierto es que Ancelotti necesita este sábado a sus mejores futbolistas para intentar descontarle puntos a un rival en la tabla de posiciones como es el Manchester United.



