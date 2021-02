James y la cantidad de faltas que recibe en Liga Premier con Everton

James otra vez está lesionado. Otra vez entre algodones y otra vez hay angustia en el Everton y en la Selección Colombia. Cuando no son las pantorrillas, que lo aquejan muy a menudo, son las consecuencias de las faltas que recibe, patadas, algunas, alevosas y que se han vuelto recurrentes. El domingo recibió una de esas, y tan implacable, directo al tobillo izquierdo, que de inmediato lo sacó del partido que jugaba contra el Fulham.

No es solo una percepción. A James le pegan. No es al que más le pegan en la Premier League, pero el colombiano sí ha sentido las inclemencias de un fútbol fuerte y recio. Muy a menudo se lo ve recibiendo pataditas de esas que lo ablandan si se demora un segundo, y otras más feroces, que no solo lo ablandan, sino que lo merman y lo condicionan.



El domingo, James recibió dos faltas en los 68 minutos que estuvo en la cancha. Venía de superar una lesión de pantorrillas, y otra vez está por fuera. La patada, cuando el tobillo izquierdo quedó en la mitad de dos planchazos rivales, le generó evidente dolor, manifiesto en sus gestos. Tuvo que marcharse conteniendo las lágrimas, y hasta anoche se desconocía el alcance del golpe, que en todo caso prende las alarmas, pues en poco más de un mes juega Colombia contra Brasil, en la eliminatoria al Mundial.

James es hoy el segundo jugador del Everton que más faltas recibe en la Liga Premier, según las estadísticas detalladas de As. James ha recibido 32 faltas en los 16 partidos que ha disputado en esta, su primera temporada en Inglaterra y con el Everton. Es decir, tiene un promedio de dos faltas recibidas por partido.



El primero del escalafón en el Everton es Richarlison, el atacante brasileño que ha recibido 39 infracciones en esta temporada. El tercer jugador del Everton más golpeado es Calvert-Lewin, con 24 faltas, mientras que el volante Allan, futbolista acostumbrado a esas batallas por su posición en el medio campo, ha aguantado 18.



El panorama a nivel inglés ubica a James en el puesto 14 entre los más golpeados de la temporada. A James le pegan más que a jugadores destacados y habilidosos de la Premier como Gabriel Jesús (22), Pogba (29), Sterling (28), William (17) o Timo Werner (17).

Por supuesto, James ha jugado menos partidos de los esperados, por sus constantes ausencias por lesiones, como la de diciembre, que lo sacó casi todo el mes de la competencia. De hecho, entre los 15 primeros, James es el que menos ha jugado de todos. Si se lo compara con su compañero Richarlison, este ha jugado dos partidos más que James y lleva siete faltas de más.



En el ranking de faltas recibidas, por encima de James se encuentran futbolistas como el sorprendente caso de Grealish, del Aston Villa, con 100 faltas en su contra en 22 juegos. Mientras que Mane, figura del Liverpool, ha sufrido 52 en 21 partidos.



Por ahora, el técnico del Everton, Carlo Ancelotti, dice que hay que esperar la evolución de la salud de James. Este martes se espera que entregue un nuevo reporte en la víspera del juego de la Liga Premier el miércoles contra el Manchester City, el actual líder de la competición.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

