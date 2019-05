James Rodríguez, segundo título de la Bundesliga con el Bayern Múnich

¡James campeón en Europa! Una costumbre para el jugador colombiano que más títulos tiene en su haber. ¿Jugó el partido definitorio? No. Bayern Múnich obtuvo el título de la Bundesliga 2018/19 al vencer 5-1 Eintracht Frankfurt e imponerse en la clasificación general con 78 puntos, pero el colombiano no estuvo ni en los concentrados.



Luego de su exitoso paso con el Porto, de Portugal, con el que ganó ocho títulos, entre estos la Liga Europa 2010/11, los constantes problemas con sus entrenadores y sus lesiones lo privaron de disputar el partido que decidía el título para su equipo.

Primero fue Claudio Ranieri en el Mónaco: “Es un gran jugador, pero tiene un problema de mentalidad”, afirmó el DT. La respuesta del ‘10’ colombiano fueron 9 goles y 13 asistencias en 34 partidos.



Sin títulos obtenidos en el equipo monagesco, único club europeo con el que no ganó nada, llegó al Real Madrid y su primer campeonato fue en la Supercopa de Europa de 2014 en la que actuó 72 minutos. Todo parecía indicar que sería un preámbulo para un recorrido exitoso en el equipo español. Y por títulos esto fue así y no se puede negar.



Siete campeonatos logró en el equipo ‘Merengue’, pero una vez más no estuvo presente en las dos finales más importantes: Liga de Campeones 2015/16 y 2016/17. En la primera edición de estas dijo presente en cinco encuentros y anotó un solo gol, fue así como en el partido de la final estuvo en el banco de suplentes y no ingresó en el encuentro. Su historia para el partido decisivo en Cardiff sería mucho peor, Zinedine Zidane decidió enviarlo a ver la final en la tribuna, lo que sería la antesala de la salida del jugador del equipo.



Siguiente parada, Alemania y el Bayern Múnich. Su primera temporada lo tuvo como protagonista en el título de la Bundesliga. Sus registros: siete goles, once asistencias en 23 partidos. Sin embargo, una lesión en el muslo derecho y un golpe en su tobillo izquierdo lo hicieron perderse las dos finales de la Supercopa 2017 y 2018, en las que su equipo gritó campeón.



Durante el rentado local en Alemania, la temporada 2018/19, tuvo al futbolista cafetero con 20 partidos jugados, siete goles anotados, cuatro asistencias y 1.139 minutos jugados. Una vez más su rendimiento se vio empañado por las constantes molestias en los gemelos de sus piernas. Su último resentimiento fue el 28 de abril frente al Núremberg, solo pudo estar en 15 minutos del juego.



Con la de este sábado ya son ocho ocasiones en las James Rodríguez se pierde que encuentro crucial para definir el título. Dos veces en Portugal, en tres ocasiones con el Real Madrid, y otras tres con el Bayern Múnich muestran que algo pasa con el mediocampista durante la temporada que le impide llegar a instancias finales del torneo.



¿Será su preparación, su entrenamiento o simplemente pasará por una decisión técnica? Lo cierto es que uno de los referentes de la Selección Colombia nadie lo quita lo bailado con sus 20 títulos a lo largo de su carrera. Sin embargo, a sus 27 años y con un destino incierto para la próxima temporada, algo debe cambiar para que a la hora de estar en las celebraciones de los títulos que están por venir no sea un actor secundario por los números que tuvo durante la temporada.



Sea en Francia con el PSG, sea Inglaterra con el Manchester United o en España con el Atlético de Madrid, por condiciones y juego, James debe asumir la responsabilidad de ser protagonista de principio a fin en los logros de su próximo equipo porque solo esto lo llevará a mantenerse dentro de la élite del fútbol mundial.



Por ahora, su próximo objetivo es la Copa América de Brasil con la Selección Colombia, una camiseta con la que aseguró que jugaría “hasta cojo”. ¡Pero cojo no! Carlos Quieroz y todos los aficionados de la Tricolor espera que a pesar de venir con poca competencia el ‘10’ del combinado nacional esté en condiciones de liderar al equipo. “Confiamos en que llegará bien”, afirmó el técnico portugués.



¡James campeón en Europa! Que se repita siempre esta costumbre, pero que los problemas con los entrenadores, las molestias por las lesiones se acaben. La Selección y el fútbol mundial necesitan de un James a plenitud, un James protagonista de principio a fin.



Deportes