James Rodríguez y un calendario infernal con Everton en fin de año

El cierre de año para James Rodríguez y el Everton será frenético. A pocos días para que comience el último mes del año, la figura del equipo del Liverpool ve un calendario repleto de partidos, en el que disputarán ocho encuentros en 34 días.



Esta seguidilla de partidos, que tiene siete de la Liga Premier y uno de la Capital One Cup, comenzará este sábado cuando reciban la visita del Leeds del entrenador argentino Marcelo Bielsa, y concluirá la semana del 28 de diciembre contra el Manchester City.



Pero no solo será una extenuante maratón de partidos, sino que en el camino se encontrará con rivales de mucho peso y de gran tradición en el fútbol inglés como Chelsea, Arsenal y Leicester.



Además, en la Capital One Cup, que jugará el 23 de diciembre, tendrán que medirse al siempre candidato Manchestes United.

El calendario

Liga Premier

Everton vs, Leeds United (28 de noviembre)

Burnley vs. Everton (5 de diciembre)

Everton vs. Chelsea (12 de diciembre)

Leicester vs. Everton (15 de diciembre)

Everton vs. Arsenal (19 de diciembre)

Sheffield United vs. Everton (26 de diciembre)

Everton vs Manchester City (29 de diciembre)



Capital One Cup

Everton vs Manchester United (23 de diciembre)



DEPORTES