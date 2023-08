James Rodríguez se pone a punto y calienta motores para su pronto debut con el Sao Paulo, el club brasileño que eligió para seguir su carrera deportiva.



James lleva menos de una semana en Sao paulo y ha estado entrenando con intensidad. Él mismo ya dijo que necesita entrenar fuerte para ganar el nivel y el ritmo que perdió por su ausencia de la competencia por casi 4 meses.

Cafú habló de James

La llegada de James a Brasil ha generado gran expectativa e incluso algunas voces acreditadas hablan de lo que puede ser su adaptación y su estadía en el club de Morumbí.



Esta vez fue el legendario lateral brasileño Cafú, el dos veces campeón mundial, el que analizó la llegada de James a Sao Paulo, club en el que él fue figura y símbolo.

"La llegada de James a Sao Paulo me parece de gran importancia en este momento, Sao Paulo necesita de un número 10, habilidoso y con las condiciones de juego de James. Es un jugador sensacional, hizo una gran Copa del Mundo acá en Brasil jugando para la Selección Colombia y es un jugador joven todavía, que tiene mucho potencial y mucha capacidad", dijo en entrevista con el diario 'as'.



El exfutbolista considera que James tiene todo para triunfar en Brasil. “Tengo la certeza que James triunfará en Brasil porque el estilo de juego de él, es el estilo de juego del fútbol brasileño”.

James Rodríguez. Foto: EFE y AFP

Para ello, Cafú analiza algunos aspectos a tener en cuenta. “La clave para tener éxito en Sao Paulo es tener dedicación, compromiso y saber la importancia que Sao Paulo tiene a nivel mundial... Todo gran jugador es bienvenido y más en Sao Paulo, porque es mi club, que haya venido a Sao Paulo es muy importante”.



Sobre la decisión de James de dejar el fútbol europeo para recuperar su nivel y su forma, Cafú comentó. “En Brasil sí, es una de las mejores ligas del mundo para relanzar su carrera, principalmente por los grandes clubes que tiene Brasil”.



Finalmente, opinó que su nivel va a ser incluso superior al que mostró en el Mundial del 2014.



“Creo que va a tener un nivel mejor, es un jugador joven, ahora tiene más experiencia, pienso que va a encontrar un gran nivel”.



