Todos parecen tener prisa de ver algo concreto sobre el futuro de James Rodríguez menos él mismo. Los días pasan sin que se cristalicen opciones pero él luce relajado y confiado, entrenando en su casa de Madrid.

Mientras eso ocurre, a su espalda se siguen cerrando puertas o al menos se van descartando opciones que hasta hace unos días parecían muy concretas. Incluso las que se daban casi por sentado.

'La historia terminó': portazo a James Rodríguez

James Rodríguez celebra su último gol del 2022. Foto: Capturas de pantalla

El interés de Botafogo, de Brasil, fue más que un rumor pues el propio dueño, Jhon Textor, lo reconoció públicamente.



De hecho, según el periodista José Tomás Fernández de 'As', el colombiano lo habría contemplado pero con exigencias adicionales: “Él está pidiendo que sea Botafogo más generoso en otro tipo de bonos, eso es lo que se está hablando con James Rodríguez”, dijo.



Y el club llegó a plantearse un esfuerzo adicional, según el periodista chileno, pensando en el Brasileirao y la Copa Sudamericana.



El lío es que después ya no hubo el menor interés en seguir adelante con la negociación de parte del jugador o de su entorno y la paciencia se agotó, según el director deportivo de Botafogo, André Mazzuco.



Botafogo fue la primera casa del jugador. Foto: Página oficial de Botafogo

“El tema James ya se ha superado en las últimas respuestas que dimos. Por ser un jugador de este nivel acaba teniendo relevancia”, dijo en declaraciones a 'Globo Esporte'.



“Hubo una consulta de condiciones y, usaré las palabras de John (Textor), que tiene que haber un entendimiento entre lo que quiere el club y una voluntad por parte del atleta de ir por una propuesta. Es un termómetro, seguimos en la misma situación”, dijo.



“El Botafogo piensa mucho más en su plantilla, en lo que podemos sumar durante la temporada y no solo en un jugador, a pesar de su relevancia. No hubo avances y la historia básicamente terminó”, sentenció.



Así las cosas, en Rio de Janeiro no aterrizará en este mercado. Tampoco lo hará en Indonesia donde los directivos dijeron que nunca llegaron a hacer contacto con el futbolista.



¿Entonces? La ventana de verano aún no está oficialmente abierta y James sigue siendo el agente libre más valioso del mundo. Habrá que ver quién se anima y a quién, finalmente, le hace el guiño.

